La consellera Chacón demana deixar «d'estigmatitzar» el sector turístic

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha demanat aquest dilluns al matí que es deixi "d'estigmatitzar" el sector turístic. Ho ha dit en una trobada a Lloret de Mar (Selva), on ha donat la raó als empresaris i al consistori en considerar que cal una major "claredat" en els missatges que s'envien i les mesures que es demanen adoptar arran de la crisi sanitària derivada de la Covid-19. L'alcalde del municipi, Jaume Dulsat, ha lamentat que el relat que es ven de Catalunya a l'estranger els "afecta" i que està provocant "moltes anul·lacions". També ha fet referència a les darreres mesures de seguretat imposades a l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que la gran majoria de visitants d'enguany havien de ser de proximitat.

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha acollit aquest matí una reunió a tres bandes per debatre la situació que està vivint el sector turístic a causa de la pandèmia del coronavirus. A la trobada hi havia els representants del sector, així com la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, que ha recollit les seves queixes i peticions. I és que segons Chacón es tracta d'una situació "injusta" ja que, precisament, desenvolupen les seves activitats amb totes les mesures de seguretat imposades.

En aquest sentit, la consellera ha subratllat la importància de l'activitat turística, no només a Lloret de Mar, sinó en tot l'àmbit català. Chacón ha demanat que es deixi "d'estigmatitzar-los", ja que ella mateixa durant la visita ha pogut comprovar que les mesures de seguretat són "escrupoloses" i que estan conscienciats amb la situació. Tot i això considera que es tracta d'un dels sectors que més ha "patit" i que lamenta que "no vegi la llum" fins a l'any que ve.

Una problemàtica que impacta directament en el turisme de costa, ja que el turisme rural disposa d'unes cases d'allotjament que donen la sensació "d'estar més aïllat". Malgrat aquesta diferenciació, la consellera ha recordat que la gran majoria d'establiments han fet les "inversions", segueixen "les mesures de seguretat" i, en alguns casos, han contractat més personal per garantir-les.



Missatges poc "clars"

Des del Departament d'Empresa i Coneixement s'ha donat la raó al consistori lloretenc i als representants del sector turístic pel que fa a la informació que s'han fet arribar a l'estranger. "Cal una major claredat en els missatges que s'envien i les mesures que es demanen adoptar", ha explicat Chacón, que també ha considerat que s'hauria de disposar d'una comparativa d'infectats per Covid-19 d'altres països europeus. Per a la consellera la "confusió" té efectes directes en l'economia, i per això ha demanat que tothom sigui curós a l'hora d'informar.

Una opinió compartida per l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, que ha assegurat que en moltes ocasions els mitjans de comunicació internacionals "no diferencien entre una zona i l'altra". Una situació que se suma a la limitació de moviment en l'àmbit metropolità de Barcelona i que ha provocat "moltes anul·lacions".

Per fer front a la situació, Dulsat ha fet una crida a la "utilització objectiva" de les dades i xifres de les quals disposen. "Els nous brots de Catalunya són menors que els que tenen en algunes zones de Bèlgica o França", ha assegurat l'alcalde, demanant que es comptabilitzi per demostrar que la Costa Brava és una destinació segura. En el cas concret de Lloret de Mar ha recordat que els casos positius "són mínims" i que estan "molt controlats" en comparació amb altres municipis.



Mesures urgents

Pel que fa a les mesures urgents que ha reclama el sector turístic a la Generalitat, entre les més destacades hi ha l'allargament del període d'ERTO, així com la necessitat de disposar d'ajuts econòmics directes. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de reformular l'estratègia actual del Pla Estratègic de Turisme, per adaptar-lo al nou escenari.

Chacón, però, ha apuntat que no es tractarà d'un canvi radical. "Hi haurà nous hàbits de consum, canvis en el poder adquisitiu... però no només en aquest sector, sinó en tots", ha afirmat, recordant que ja s'ha començat a treballar en aquesta direcció.