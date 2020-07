El Procicat manté oberts mercats ambulants i insta els ajuntaments a tancar els bars de nit

El Procicat ha aclarit alguns dels dubtes que havien plantejat els alcaldes dels municipis amb restriccions pels rebrot de la covid-19, com ara que les platges del litoral barceloní es poden mantenir obertes, així com els mercats ambulants, com seria el cas de Figueres.

Ara bé, insta els consistoris a controlar que es compleixen les mesures de seguretat. També diu que els ajuntaments han de regular els horaris de bars i terrasses de forma que quedi garantit que no hi ha activitat d'oci nocturn. Queda prohibida l'obertura de gimnasos i complexos esportius, públics o privats. Pel que fa a les piscines descobertes, poden obrir si l'ajuntament considera necessari "el seu ús preventiu pels efectes de la calor sobre la població".