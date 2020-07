El jutge autoritza totes les mesures restrictives per Figueres i Vilafant

El jutjat d'instrucció número 4 de Girona ha ratificat íntegrament aquest diumenge les mesures proposades pel Govern per als municipis de Figueres i Vilafant, a la comarca gironina de l'Alt Empordà, per la presència de rebrots de covid-19. Les restriccions estaran vigents durant 15 dies naturals amb la possibilitat de pròrroga.



Les mesures en aquests tres municipis seran les mateixes que s'apliquen en els tretze municipis de la primera corona metropolitana de Barcelona, al Segrià i a la Noguera, amb la recomanació a tots els seus veïns que no surtin de casa seva si no és per anar a treballar, comprar o assumptes ineludibles.





1/2 ??El PROCICAT aprova noves mesures per contenir la propagació de la COVID-19 a Figueres.



?? Recomana no sortir de casa si no és imprescindible, prohibeix les reunions de més de 10 persones, limita l'aforament de bars i restaurants i tanca, teatres, locals d'oci i gimnasos pic.twitter.com/QRDlSZ9sIS — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) July 19, 2020

A més de recomanar, les mesures per a aquests tres municipis també prohibeix les, limita l'al 50% iTambé es prohibeixen lesi es recomana que en els centres comercials controlin l'accés i incrementin les mesures d'higiene.Segons ha informat el Departament de Salut, aquestes mesures de contenció que inclouen la prohibició de fer reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com en el privat, afecten casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres.Les mesures indiquen queperò incrementant les mesures de precaució i higiene i fent controls d'accés.En l'àmbit de la restauració, es permet l'obertura de bars i restaurants amb l', sense possibilitat del consum en barra, i a les terrasses haurà d'haver obligatòriament dos metres entre les taules.El Procicat també ha acordat suspendre en aquestes dues localitats l', d'establiments on es desenvolupen espectacles públics, com teatres, cinemes i esdeveniments esportius; activitats lúdiques, recreatives, parcs d'atraccions i parcs recreatius infantils en recintes tancats; activitats esportives i gimnasos; i locals i establiments d'oci nocturn, com sales de festa i discoteques, i qualsevol altre que impliqui una interacció d'un nombre important de persones.No obstant això, aquells espectacles culturals que via ajuntament sol·licitin autorització al Procicat i compleixin les mesures de seguretat estaran autoritzats.Les biblioteques i els museus podran seguir oberts i es mantindran els centres i les colònies d'estiu.Aquestes mesures queden recollides en una resolució que es publicarà al DOGC i entraran en vigor una vegada que les validi l'autoritat judicial.Inicialment tindran una, un termini que, segons Salut, es pot modificar en funció de l'evolució de la pandèmia.El jutge de guàrdia de Girona ha autoritzat aquesta tarda aplicar totes les mesures restrictives proposades per la Generalitat, inclòs la prohibició de reunió de més de deu persones, en els municipis empordanesos de Figueres i Vilafant, per contenir l'augment de contagis de coronavirus.La interlocutòria dictada pel el jutjat d'instrucció número 4 de Girona en funcions de guàrdia ha ratificat de manera "íntegra" totes les mesures de les autoritats sanitàries "a l'efecte de contenció del brot epidèmic de la pandèmia / epidèmia sanitària de la COVID-19 per als municipi de Figueres i Vilafant per espai de 15 dies naturals amb possibilitat si és el cas de pròrroga".Tot i que el fiscal s'ha oposat a autoritzar les prohibicions de reunions de més de 10 persones, el jutge entén que "el dret de reunió no és, com no ho és cap altre, un dret il·limitat".El jutge argumenta que "tant la pròpia jurisprudència constitucional com l'ulterior desenvolupament legislatiu del precepte reconeixen situacions en que aquest dret pot ser retallat" i creu que és adequat perquè persegueix l'objectiu de "limitar l'impacte que en la salut dels éssers humans, en la seva integritat física i el dret a la vida pugui tenir la propagació de la COVID-19."Certament -raona el magistrat- ens trobem en un estat actual en què l'evolució és constant, sense existir una certesa absoluta pel que fa a les formes de contagi, les mesures necessàries per evitar-lo o fins i tot l'impacte real de virus, havent-se detectat una sèrie de rebrots d'imprevisibles conseqüències i l'efecte pot ser devastador per a la vida de les persones".Per això estableix que "en conseqüència, resultant proporcional la prohibició de reunions de més persones, a l'atzar de l'acord amb els últims focus de contagi detectats a tot Espanya, esdevé imprescindible superposar l'actual situació sanitària urgent en l'esmentada ponderació de drets i conseqüentment autoritzar la mesura en la mesura que guarda una relació lògica i de necessitat amb la finalitat d'evitar la propagació de la pandèmia ".De la mateixa manera, el jutge autoritza la resta de mesures, com limitar l'aforament de bars i restaurants al 50%, tancar gimnasos, teatres i cinemes, suspendre activitats culturals, lúdiques i d'oci nocturn, obligar les empreses a facilitar el teletreball i recomanar no sortir de casa si no és imprescindible.