La pandèmia limita al monestir de Poblet la visita dels Reis a Catalunya

Els Reis protagonitzaran dilluns que ve la visita a Catalunya dins la seva gira autonòmica després d'aixecar l'estat d'alarma a causa de la pandèmia del coronavirus, però els rebrots en aquesta comunitat limitaran la seva agenda en un acte al monestir de Santa Maria de Poblet, a Tarragona. La Casa Reial va informar ahir que Felip VI i Letizia es traslladaran el 20 de juliol a aquest monestir tarragoní, un dels conjunts monàstics més importants d'Europa la història del qual es remunta a el segle XII i que va ser declarat Patrimoni de la Humanitat a 1991.

L'agenda de la visita se cenyirà a aquest acte a causa de l'evolució dels rebrots de coronavirus a Barcelona. Per això, les activitats previstes per a aquest dia a la Ciutat Comtal (una trobada amb el Cercle d'Economia, una visita a la Sagrada Família i una altra al Barcelona Supercomputing Center) queden ajornades per a una altra ocasió.

Just abans que La Zarzuela informés de la visita s'ha sabut que el president de la Generalitat, Quim Torra, va enviar una carta al cap de la Casa de Rei, Jaume Alfonsín, en la qual li adverteix de les «restriccions» anunciades pel Govern davant la pandèmia. Des de La Zarsuela s'apunta en aquest sentit que l'agenda ja estava fixada tenint en compte la situació a Catalunya, on els rebrots han obligat les autoritats a adoptar diverses mesures i recomanacions. Així, van recomanar a uns quatre milions de persones de Barcelona i la seva àrea metropolitana, així com de les comarques lleidatanes del Segrià i la Noguera que no surtin de casa, excepte per anar a treballar i fer les compres imprescindibles, en haver-se triplicat els casos de covid-19 en aquestes zones en l'última setmana.

La visita al monestir de Santa Maria de Poblet serà el primer viatge dels Reis a Catalunya en vuit mesos, ja que l'última vegada que es van desplaçar a aquesta comunitat va ser del 3 al 5 de novembre de l'any passat amb motiu del lliurament a Barcelona dels premis Princesa de Girona 2019.

Uns actes en què van estar acompanyats per les seves filles i en els quals la princesa Elionor va parlar per primera vegada en públic en català. Catalunya serà l'onzena comunitat visitar dins del seu periple autonòmic i, a l'igual que a la resta, estaran acompanyats per algun membre de Govern de Pedro Sánchez.

La Generalitat de Catalunya ha de comunicar si també ho fa algun dels seus representants. Fins ara, han estat els presidents de cadascuna de les comunitats que han visitat els que han estat al costat d'ells, inclòs aquest divendres el lehendakari, Íñigo Urkullu.