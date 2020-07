Vols saber quins noms van ser els més posats el 2019 a Catalunya?

Marc i Júlia segueixen sent un any més els noms més posats a Catalunya, tot i que ha pujat per primera vegada al segon lloc en el cas dels nens el nom de Leo, potser per admiració a l'astre mundial de futbol del FC Barcelona.

Segons ha informat l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'any passat el nom de Marc va ser posat a un total de 622 nens i el de Júlia a 516, amb el que és, per tercer any consecutiu, el nom més posat a les nenes.

Quant als nens, el nom de Marc va seguit, per primera vegada, pel nom de Leo (500), que l'any anterior ocupava la desena posició, seguit del d'Àlex / Álex (461), Jan i Nil (456 cadascun d'ells).

Pel que fa als noms de nenes més freqüents, després de Julia, es mantenen els noms de Martina (491), Emma (453) i Lucía (426), mentre que Ona (389) ocupa per primera vegada la cinquena posició.

Per zones territorials, Marc és el nom més posat en l'àmbit metropolità, al Camp de Tarragona i Ponent, i Leo és el nom més posat al Penedès, però també apareix entre les primeres posicions a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona.

Jan és el nom més posat a les comarques centrals i l'Alt Pirineu; Martí, a les comarques de Girona, i Pau, a les Terres de l'Ebre.

Júlia / Julia, en català i castellà, és el nom més freqüent de les nenes nascudes l'any 2019 a les comarques de Girona, les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i Aran, i Ponent, on comparteix la primera posició amb Ona.

Martina és el nom més posat en l'àmbit metropolità i el Camp de Tarragona; Abril destaca a les comarques centrals, i Lucía al Penedès.