De la Mata obre una peça a part per investigar els negocis del fill petit de l'expresident

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha obert una peça separada a la qual ha denominat Drago per investigar una sèrie d'operacions immobiliàries realitzades per Oleguer Pujol, el fill menor de l'expresident català Jordi Pujol. En l'acte d'obertura de la peça, del passat 15 de juliol i al qual va tenir accés Europa Press, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 manté imputat també Luis Iglesias, gendre de l'exministre Eduardo Zaplana i antic soci d'Oleguer Pujol, així com sis persones més, entre elles, els fills del financer Javier de la Rosa, Javier i Gabriela, i José María Villalonga Bardella i José María Villalonga Cabarrocas.

L'instructor els imputa presumptes delictes de pertinença a organització criminal, contra la Hisenda Pública, falsedat documental i blanqueig de capitals. Aquesta recerca va partir del Jutjat Central d'Instrucció número 1, el titular del qual és Santiago Pedraz, qui posteriorment es va inhibir en favor de De la Mata per ser el magistrat que tenia a les seves mans les perquisicions sobre l'origen de la fortuna de la família Pujol Ferrusola. Segons recorda el jutge en el seu acte, les diligències referents a això investigaven l'origen dels diners que va invertir Oleguer Pujol en les diverses operacions immobiliàries de l'empresa Drago Capital i en la pròpia companyia.



L'excap de la policia, absolt

D'altra banda, l'Audiència Provincial de Madrid ha absolt l'exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional Eugenio Pino i l'inspector en cap Bonifacio Díaz dels delictes pels quals van ser jutjats per l'obtenció d'un pendrive amb informació de la família Pujol de procedència presumptament il·lícita.