Investigadors de la UPC creuen que encara hi ha marge perquè no pugin les hospitalitzacions si la ciutadania respon

Investigadors del BIOCOMSC, un grup de recerca de biologia computacional de la UPC, han constatat que s'ha actuat abans a Barcelona per aturar els contagis de covid-19 que no pas a Lleida en termes d'evolució epidemiològica. Estudiant les dades, asseguren que la capital catalana va entrar en zona vermella de risc el 12 de juliol, i s'ha consolidat els darrers dies, "seguint els mateixos passos que l'Hospitalet i Lleida".





1/ Amb @opendatacat, confirmem que Barcelona va entrar en zona vermella del diagrama de risc el 12 de juliol i s'ha consolidat els darrers dies, seguint els mateixos passos que l'Hospitalet i Lleida. pic.twitter.com/tjtRwFsBAH — BIOCOMSC (@BIOCOMSC1) July 18, 2020

Al seu parer, hi ha marge de temps entre la pujada de casos i l'augment d'hospitalitzacions perquè es detecta molt abans. El grup avisa que, mantenir les distàncies i portar mascareta. "Cal evitar trobades a bars, festes privades en interiors i exteriors", afegeix a través de Twitter.En aquest sentit, els investigadors subratllen que es produeixen agrupacions de casos en exteriors, com ara en una festa a la platja o en una terrassa. "Amb la col·laboració de tothom desitgem que no s'arribi a la situació de Lleida, on la càrrega de casos de covid-19 a l'és significativa", han conclòs.