Girona registra 73 dels 867 nous casos confirmats d'afectació per Covid-19 a Catalunya

El Departament de Salut ha informat que Catalunya suma 867 nous positius per Covid-19 confirmats per PCR o epidemiològicament respecte al balanç de fa 24 hores, segons les últimes dades. Això situa la xifra global de positius en 71.481, però puja fins a 81.932 si es tenen en compte també proves serològiques (1.226 més). De tots els casos nous amb prova confirmada, 198 corresponen a la regió sanitària de Barcelona ciutat, 329 més a la regió metropolitana sud (175 a l'Hospitalet) i 175 a la de Lleida (133 al Segrià).

La Regió Sanitària de Girona, que inclou l'Alt Empordà, ja acumula 7.654 casos positius des de l'inici de la pandèmia, 73 més que ahir.



Informació declarada per les funeràries

Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Són un total de 12.636 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 6.916 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.114 a una residència i 801 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d'informació.