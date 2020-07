La Generalitat crearà un Procicat metropolità per fer front a l'expansió del coronavirus

La Generalitat de Catalunya crearà un pla territorial de protecció civil (Procicat) metropolità amb l'objectiu de fer front a l'expansió del coronavirus. Així ho ha anunciat aquest dissabte l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en una roda de premsa posterior a la reunió que han mantingut diversos alcaldes de l'entorn metropolità amb el Govern. Colau ha valorat la proposta de forma "positiva" i ha assenyalat que el pla servirà per "afinar" les mesures de seguretat aprovades fins ara. En la mateixa compareixença, l'alcaldessa de Barcelona ha comentat que la Generalitat i els consistoris es tornaran a reunir aquesta tarda per concretar les funcions del Procicat metropolità.

Colau s'ha mostrat prudent i no ha donat massa detalls sobre la trobada d'aquesta tarda. "Estem a l'espera que la Generalitat ens doni explicacions", ha comentat. A la reunió hi assistiran novament els tretze alcaldes de les ciutats de l'àrea metropolitana on, des d'aquest dissabte, s'han començat a aplicar restriccions arran a l'augment de contagis de covid-19.

Durant la roda de premsa, els diferents alcaldes han posat de manifest la seva voluntat de "coordinació" i s'han ofert a col·laborar obertament amb la Generalitat, a qui han volgut traslladar "lleialtat institucional". Alhora, han reconegut que les competències per aplicar mesures de seguretat per controlar els brots recauen sobre l'executiu. "Els ajuntaments som l'administració més propera a la ciutadania però som els que tenim menys recursos i menys competències; [...] ens oferim sempre a col·laborar, però aquí és la Generalitat de Catalunya qui ha d'establir i aplicar mesures", ha apuntat Colau.



Els ajuntaments exigeixen més transparència

En la reunió celebrada aquest matí, els ajuntaments de l'àrea metropolitana també han traslladat al govern català una sèrie de qüestions per optimitzar la tasca de control de la covid-19 i evitar-ne l'expansió. En primer lloc, els consistoris han reclamat "més transparència i dades fiables" per conèixer l'afectació real a cada municipi i que s'apliquin milloren en l'àmbit de la comunicació entre administracions.

En segon lloc, han demanat que es facilitin eines de seguiment i rastreig per identificar tots els contactes d'aquells pacients que han donat positiu en coronavirus. En paral·lel, han sol·licitat que es destinin més recursos per facilitar que les persones que tenen el virus puguin estar confinades de forma segura.

Finalment, han demanat que les mesures de seguretat que es vulguin aplicar a les diferents ciutats "siguin coherents" i es comuniquin a la ciutadania "amb claredat". En aquest sentit, Colau ha remarcat la importància que les decisions que es prenguin des de la Generalitat també comptin amb el consens dels ajuntaments per evitar "contradiccions" i "que es generin dubtes en la ciutadania".



El control de l'aforament a les platges, pendent de concreció

Un dels punts més discutits durant les últimes hores ha sigut el control de l'aforament a les platges, que de moment no s'ha vist afectat per les noves restriccions. En relació amb aquesta qüestió, Colau ha expressat que la voluntat de tots els alcaldes és "coordinar-se" i evitar que altres municipis com Gavà o Castelldefels –amb platja però fora del perímetre on s'estan aplicant les noves restriccions- en surtin perjudicats. "Entenem que és possible que hi hagi una reducció de l'aforament a les platges perquè hem de garantir que no es produeixin aglomeracions, [...] però hem de tenir en compte la resta de municipis" ha apuntat Colau.