Barcelona afronta les noves mesures anti-Covid amb amenaça de confinament

Barcelona i dotze municipis del seu entorn han viscut avui dissabte el primer dia de restriccions anti-Covid anunciades ahir pel Govern, amb l'amenaça d'un confinament domiciliari si no milloren les dades de la pandèmia, que en les últimes 24 hores ha sumat 1.226 nous contagis i tres morts més a tot Catalunya.

Si bé el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat que no es pot parlar encara d'una segona onada de coronavirus tot i que a Barcelona i la seva àrea metropolitana existeix ja transmissió comunitària, el director de la Unitat de Seguiment de la Covid-19 a Catalunya, l'epidemiòleg Jacobo Mendioroz, no descarta que abans de 15 dies s'hagi de decretar el confinament domiciliari si no es mitiga la transmissió comunitària.

Després d'entrar avui en vigor les mesures restrictives i el consell de no sortir de casa per 2,8 milions de catalans que viuen a 13 municipis de la primera corona metropolitana i a les comarques lleidatanes del Segrià i de la Noguera, "el següent pas és el confinament domiciliari. Podria ser abans de 15 dies", ha dit.

Els alcaldes metropolitans, amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al capdavant, s'han reunit amb el president català, Quim Torra, per aclarir la gestió dels rebrots per part de la Generalitat i aclarir dubtes sobre les mesures restrictives, i han reclamat que el Govern no prengui mesures "incoherents" ni "contradictòries" en la gestió d'aquests brots.

Tot i el malestar dels municipis per la gestió "erràtica" de la Generalitat, els alcaldes s'han compromès a mantenir una "lleialtat institucional" que esperen recíproca per part del Govern, i han reclamat més recursos per poder aplicar sobre el territori les mesures de contenció que corresponen als ajuntaments.

En aquesta línia, Torra ha reconegut que "és absolutament imprescindible" anar alineats amb els ajuntaments per fer front a aquesta crisi, i ha proposat la posada en marxa aquesta mateixa tarda d'un Pla de Protecció Civil (Procicat) específic per a la regió metropolitana.

Mentrestant, en les últimes 24 hores les funeràries han comptabilitzat tres nous morts per la Covid-19 que eleven a 12.636 les víctimes mortals des de l'inici de la pandèmia a Catalunya, on en un dia han augmentat fins a 57 les persones ingressades a l'UCI per aquesta malaltia, sis més que ahir.

També en les últimes 24 hores s'han detectat 1.226 nous positius, dels quals 133 corresponen a la comarca lleidatana del Segrià, 349 a la ciutat de Barcelona i 894 a tota l'àrea metropolitana, un 73% del total de contagis, segons dades de salut.

Tot i les recomanacions de no sortir de casa, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que entre les 15.00 hores d'ahir i les 15.00 d'avui han abandonat Barcelona i la seva àrea d'influència un total de 416.646 vehicles, sol un 7,8% menys que en el passat cap de setmana, quan encara no s'havien fet efectius els consells del Govern.

Els Mossos no han impedit el moviment cap a les segones residències o zones de vacances, tal com va informar ahir el conseller d'Interior, Miquel Buch.

També s'ha notat poc el descens de ciutadans als carrers i centres comercials i a les platges de Barcelona. De fet, Ada Colau ha dit que potser Barcelona i tots els municipis metropolitans amb costa s'haurien de plantejar conjuntament reduir l'aforament de les platges.

Els hotels de Barcelona, per la seva banda, han demanat a les administracions que en la seva lluita contra la pandèmia adoptin mesures proporcionades i que mesurin bé els seus costos econòmics, després que hagin començat a tenir cancel·lacions després de l'enduriment anunciat.

En l'àmbit cultural, el Primavera Sound ha suspès els seus concerts durant els propers 15 dies i la Fira Internacional de Llibre i Edició Contemporània de Barcelona ArtsLibris ha anunciat així mateix que cancel·la els actes presencials de la seva 11a edició, prevista per als pròxims 23-26 de juliol a Barcelona.

L'evolució de la pandèmia a Catalunya preocupa també a França, el primer ministre del qual, Jean Castex, ha dit que un eventual tancament de la frontera amb Espanya per la situació epidèmica a Catalunya és un assumpte que cal discutir amb les autoritats espanyoles.

"Vigilem això de molt a prop, aquí en particular. Perquè és un assumpte important del que hem de discutir també amb les autoritats espanyoles", ha dit.