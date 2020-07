ENQUESTA | Com acceptaries un altre confinament domiciliari?

Des que hem estrenat la nova normalitat i deixat enrere l'estat d'alarma, en tot el territori estatal s'han identificat 171 brots de contagis de coronavirus, segons va revelar el passat dimarts el ministre de Sanitat, Salvador Illa. També va confirmar que ara mateix hi ha actius 123 brots que afecten més de 2.000 persones.

En els casos més greus, com ha passat a Lleida i a diversos municipis de la comarca del Segrià, així com a A Mariña (Lugo), la Generalitat de Catalunya i la Xunta de Galícia van decretar mesures de confinament, diferents segons la situació. Aquesta setmana, l'Hospitalet de Llobregat també s'ha vist afectat per noves mesures.

Tot i que que de moment no s'ha decretat per llei el confinament domiciliari a les comarques i localitats esmentades, ja que es troba en ple debat si una autonomia pot decretar-ho sense recórrer a l'estat d'alarma parcial, la possibilitat existeix en el cas que els contagis es disparin.

Per aquest motiu, en la següent enquesta preguntem com acceptaries haver de confinar-te de nou si la situació epidemiològica ho requereix.