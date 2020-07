El TSJC cita el president a declarar per la polèmica dels llaços

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va citar com a investigat el 29 de juliol el president català, Quim Torra, per la segona causa que afronta per desobediència. El president es va negar a retirar del Palau de la Generalitat una pancarta amb un llaç groc en suport als polítics presos. En una providència, la sala civil i penal de l'alt tribunal català van acordar fixar la compareixença de Torra com a investigat el pròxim 29 de juliol, a les deu del matí, després que l'Oficina del president no donés resposta a la seva petició del passat 6 de juliol per buscar una data acordada.

A banda d'aquesta causa, Torra també està a l'espera que el Tribunal Suprem resolgui el seu recurs a la condemna d'un any i mig d'inhabilitació per desobeir l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar els llaços grocs dels edificis públics en període electoral.

En una acta, el magistrat Carlos Ramos, que instrueix la nova causa contra Torra per desobediència, va sol·licitar a principis de mes al president català que assenyalés el «dia més pròxim possible» que resultés compatible amb les seves obligacions públiques per comparèixer com a investigat davant del TSJC. El president de la Generalitat no va fer cas de l'ultimàtum de 48 hores que li va donar el tribunal. En paral·lel, va recórrer l'ordre, després que el TSJC dictés un nou requeriment en què instava els Mossos d'Esquadra a retirar els símbols de suport als polítics presos del Palau de la Generalitat «de manera immediata».