Torrent apunta el CNI com l'autor de l'atac al seu telèfon mòbil

El president del Parlament, Roger Torrent, va apuntar ahir el CNI com a possible autor de l'espionatge del qual presumptament va ser víctima l'any passat. Tant ell com el líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, van comparar el seu cas amb l'escàndol del Watergate dels Estats Units l'any 1972.

Els mòbils de Torrent i Maragall van ser hackejats amb Pegasus, un programa dissenyat per la companyia israeliana NSO que només poden adquirir els governs i les forces i cossos de seguretat per combatre el crim, segons una investigació d' El País i The Guardian. NSO va confirmar que l'Estat espanyol va comprar els drets de Pegasus el 2015 i Torrent va desmentir que la Generalitat també els tingués.

«Normalment», va dir Torrent, qui utilitza Pegasus són «els serveis d'intel·ligència d'un Estat, que en el cas espanyol és el CNI» i va demanar al Govern de Sánchez que investigui «a fons» qui va ordenar l'espionatge del seu mòbil, aprofitant una vulnerabilitat de l'aplicació WhatsApp.



«Depurar responsabilitats»

El president del Parlament també va recordar que l'escàndol Watergate d'espionatge al Partit Demòcrata va acabar amb la dimissió del president republicà Richard Nixon. Torrent va exigir «depurar responsabilitats» i va posar la pilota a la teulada de la democràcia espanyola, argumentant que depenent de la seva resposta es «determinarà la seva qualitat».

Maragall va anar més enllà i va assegurar que el seu espionatge és més greu que el cas Watergate, perquè es tracta d'un «atac sistemàtic contra les institucions, la ciutadania i un projecte polític». En la mateixa línia, Torrent va denunciar una «guerra bruta» contra l'independentisme. «Ja intuíem que es produïa, però ara tenim proves que corroboren allò que sospitàvem», va assegurar el president del Parlament.

El màxim representant de la cambra catalana també va anunciar que pensa emprendre accions judicials coordinades amb altres dirigents en la mateixa situació, com l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, o el mateix Ernest Maragall. Alhora, Torrent va demanar a ERC que «redobli» l'aposta pel diàleg i la resolució democràtica del conflicte.