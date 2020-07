Salut destinarà almenys 500 rastrejadors per detectar casos sospitosos

El Departament de Salut preveu dedicar almenys 500 «gestors covid» per buscar contactes dels casos sospitosos de coronavirus. Aquests professionals, de perfil administratiu i d'atenció ciutadana, estaran presents als mateixos CAPs i s'entrevistaran amb els casos sospitosos just després que aquests s'hagin visitat amb el metge de capçalera, abans de tenir el resultat de la PCR. Immediatament recollirà una llista amb possibles contactes, que s'inclouran en una base de dades i ja seran avisats. Aquestes 500 persones se sumen a les 180 que ja formen la xarxa de vigilància, i que es dediquen a buscar la connexió i l'origen dels brots, i a les 120 que fan trucades de seguiment de contactes, els anomenats «scouts».



Planificació «escalable»

La consellera de Salut, Alba Vergés, va voler remarcar ahir que aquesta planificació és «escalable» segons la intensitat de la pandèmia en cada zona. Així, per exemple, els tècnics del «call center», uns 120 actualment, fan unes 1.700 trucades diàries i han gestionat uns 13.000 contactes, però es podrien ampliar fins a 900 treballadors, anomenats «scouts», en cas de necessitat i arribar a seguir uns 1.500 casos nous cada dia.

La seva funció serà trucar el primer dia, al cap d'una setmana i al cap de dues setmanes, als contactes sospitosos i als casos confirmats. En canvi, els «gestors covid», que sortiran dels propis equips d'atenció primària o seran contractats fora, seran els encarregats de recopilar de primera mà les dades dels possibles contactes dels casos sospitosos. L'objectiu és reduir al màxim el temps entre la detecció del possible cas i l'aïllament dels possibles contactes i també descarregar de feina de seguiment al personal sanitari.



Col·laboració municipal

Salut també demanarà ajuda als ajuntaments per fer seguiment dels possibles casos en aquells barris més afectats o si hi ha contactes difícils de trobar o que tenen dificultats idiomàtiques o informàtiques. A banda, els 80 rastrejadors inicials del Servei de Vigilància Epidemiològica s'han reforçat amb 50 professionals traslladats d'altres serveis i es preveuen fins a 115 incorporacions més, el 75% de les quals ja ho han fet.

Una altra ajuda al seguiment és una nova plataforma web que coordinarà totes les bases de dades sanitàries i que alhora els usuaris podran alimentar amb possibles nous contactes. A més, la plataforma enviarà missatges SMS als telèfons dels interessats i també es coordinarà amb l'aplicació mòbil de Salut sobre la covid.

Vergés i el coordinador de la Unitat de seguiment de la covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, han reconegut que el sistema sanitari no estava preparat per un segon brot tant aviat, ja que es preveia per a l'agost. Per això, han reiterat que el més important és la prevenció per evitar el contagi i que tornar al confinament total té implicacions socials i econòmiques molt importants que s'intentaran evitar el màxim possible.