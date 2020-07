Protesta de treballadors de Nissan a Madrid

els treballadors de la multinacional automobilística van traslladar la seva protesta a Madrid per exigir a la classe política espanyola que treballi per buscar una alternativa al tancament i que recuperin l'autorització administrativa pels Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO), perduda en la reforma laboral del 2012. Els manifestants (més d'un miler) van arribar en autobusos i cotxes des de Barcelona i van fer una marxa des de la glorieta de Carles V, al costat de l'estació d'Atocha, fins al Congrés dels Diputats entre crits de «Nissan no es tanca» o «Futur per a Nissan ja».