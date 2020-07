Colau descarta el confinament general de Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha descartat aquest dimecres el confinament general de la ciutat davant l'augment de contagis però ha afirmat que s'estudien "mesures de contenció". "En cap cas s'està parlant de confinament de la ciutat però sí que s'ha obert la porta a alguna mesura", ha dit en acabar la reunió amb la consellera de Salut, Alba Vergés, en el marc de la comissió mixta de seguiment de la covid-19 a Barcelona. Segons Colau, els equips tècnics estaran en contacte per avaluar si caldria aplicar alguna mesura en els pròxims dies.

Segons la regidora de Salut, Gemma Tarafa, les mesures que es prenguin es faran "amb les dades a la mà". En aquest sentit, ha recordat que la majoria de contactes a la ciutat es fan en el temps d'esbarjo i en l'oci i el lleure de caire familiar i entre amics.

L'Ajuntament ha informat que actualment a Barcelona hi ha 29 brots "petits" actius a la ciutat, la majoria de 3, 4 o 5 casos de positius però també de 10 o 13 persones.

Sistema de rastreig

Segons ha dit Colau, la reunió d'aquest dimecres amb Salut no ha tractat cap mesura de contenció en detall, una tasca que es deixa en mans dels equips tècnics, que ho valoraran aquesta mateixa setmana.

Per contra, la reunió de la comissió mixta s'ha centrat en el sistema de rastreig de contactes de casos positius. L'alcaldessa ha remarcat que hi havia "errades importants" en el sistema de coordinació i que el seguiment no s'està fent "com s'havia de fer".

Per això, les dues institucions han acordat crear una oficina tècnica que millori la coordinació entre els diferents agents implicats des que es detecta un positiu fins que s'aïllen els seus contactes i se'n fa un seguiment.

D'altra banda, l'Ajuntament ha ofert mig centenar de professionals, entre 40 i 50, per reforçar el sistema de rastreig ja que considera que les que té la Generalitat treballant, uns 120, són "insuficients".

El departament de Vergés, però, ha descartat de moment l'oferiment. Fonts de Salut asseguren que tenen 120 persones treballant ampliables a 900 i que on es volen posar més esforços ara és en la prèvia al seguiment, és a dir, en la localització dels contactes.