Salut recomana però no obliga a portar mascareta als treballadors si estan a l'oficina

El Departament de Salut ha deixat d'obligar els treballadors a portar la mascareta al seu lloc de feina un cop estiguin a la seva taula amb totes les mesures de seguretat necessària i no s'hagin de moure. No obstant això, la Generalitat sí que en recomana el seu ús. Així consta en la darrera actualització de recomanacions i excepcions de l'ús de la mascareta, en què també estableix que aquesta continuarà sent obligatòria quan els treballadors entrin o surtin de l'oficina o es moguin pel seu interior per anar al lavabo, per exemple.

La setmana passada, Salut obligava a dur mascareta als llocs de treball, a excepció si s'estava en un despatx d'ús individual i amb la porta tancada.

Per aquells tipus de feina que impliquin un gran esforç físic com els treballs vinculats a la construcció també se'n podrà prescindir, sempre que es pugui garantir la seguretat i la salut. Si no és així, el seu ús continuarà sent obligatori.

Pel que fa els desplaçaments, Salut requereix portar mascareta al cotxe si totes les persones ocupants del vehicle són convivents i en els desplaçaments en patinet i bicicleta, si és per passejar i no en el context d'una pràctica esportiva. Al transport públic, també és obligatori en tot moment per als usuaris i les persones que condueixen els vehicles o treballen a les diferents instal·lacions. Només en poden prescindir si estan tancats en cabines o despatxos tancats i d'ús individual.