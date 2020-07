Salut preveu 361 MEUR per a una "possible segona onada" del coronavirus

El Departament de Salut preveu 361.033.074 euros per preparar el sistema sanitari per a una "possible segona onada" de la pandèmia del coronavirus. És una xifra que ha donat la titular de Salut, Alba Vergés, en la intervenció a la Comissió d'Economia i Hisenda.

Les principals despeses que preveuen són la compra d'activitat extraordinària per la Covid-19, amb un increment de personal assistencial; inversions en equipaments i per al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) i el desplegament de dispositius per atendre els pacients amb coronavirus, així com un estoc per a quatre mesos de material de protecció (61 MEUR). Les mesures fins ara per reforçar el sistema de vigilància epidemiològica han costat 24,5 MEUR.

La consellera ha desgranat les principals xifres de l'impacte econòmic de la covid-19 sobre el sistema sanitari en els darrers mesos, en una compareixença conjunta amb el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès.

El Govern ha xifrat en 1.742 MEUR aproximadament el sobrecost pel coronavirus en despesa directa destinat al sistema sanitari i els serveis socials.

El coronavirus ha obligat a reorganitzar l'atenció sanitària. L'increment dels recursos mitjançant la compra de serveis sanitaris per respondre a l'emergència sanitària de la Covid-19 ha estat de 846.718.126 euros (inclou l'activitat de l'Institut Català de la Salut).

En salut pública, les mesures adoptades per reforçar el sistema de vigilància epidemiològica han tingut un cost de 24,5 MEUR, segons la informació que ha exposat Vergés. Això inclou la redistribució de personal d'altres unitats i contractes de reforç de professionals sanitaris (primera fase); el Programa per a l'estudi epidemiològic dels casos amb la Covid-19 i dels seus contactes per un períodes de dos anys, amb la incorporació de 108 professionals (segona fase); la creació d''un call center' per seguir els contactes dels casos positius per part del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i el sistema d'informació específic pel seguiment digital dels casos i contactes.

En les darreres setmanes, amb l'augment de contagis sobretot al Segrià i a les ciutats de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona, el nombre de rastrejadors -qui busca els contactes de les persones amb la Covid-19- ha estat molt discutit, ja que experts i responsables municipals han reclamat que s'augmentin de forma substancial i que es reforci més el sistema de vigilància epidemiològica.