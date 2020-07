Nissan Iberia insisteix que les fàbriques que té a Catalunya «no són viables»

El conseller director general de Nissan Iberia, Marco Toro, va insistir ahir en un comunicat que la planta a Catalunya «ja no és viable» i que Frank Torres és «el millor i més adequat executiu de la marca» per negociar el tancament.

Segons va afirmar Toro, cal obrir diàleg per «aconseguir la millor solució per a tots». Toro va dir que la decisió de tancar les plantes a la Zona Franca, Montcada i Sant Andreu ha estat «molt difícil emocionalment» però va afirmar que el «compromís» de la marca amb Espanya es manté «intacte».

Tanmateix, Toro va assegurar que «Nissan no se'n va d'Espanya ni d'Europa», ja que aquest és un dels mercats més importants per a la marca al continent, tot i el tancament de les plantes de Barcelona.

En aquest sentit, va recordar que les operacions comercials de Nissan i la seva xarxa de concessionaris donen feina a més de 4.000 treballadors a Espanya, on té més de 200 punts de venda i els serveis centrals a la capital catalana.



Més ajudes

D'altra banda, el directiu de Nissan Iberia va celebrar el pla MOVES del Govern espanyol però va dir que l'Estat es manté encara «a la cua d'Europa» en foment de l'electrificació.

«Hem de ser conscients que si s'esgoten els ajuts al mercat del vehicle elèctric, es tornarà a paralitzar», va assegurar. En aquest sentit, va proposar un «IVA reduït per als vehicles electrificats». Segons els plans de Nissan, la marca tindrà el 50% de les vendes electrificades, quan la mitjana europea podria ser d'un 26%. No obstant, Toro va demanar «agilitzar els processos burocràtics per al desenvolupament de la xarxa d'infraestructures de recàrrega del vehicle elèctric i aprofundir en mesures fiscals a favor de la descarbonització del transport».



Protesta a Madrid

Tot i les paraules de la direcció de l'automobilística, els treballadors de la planta de Barcelona es manifestaran el proper dimecres, dia 15 de juliol, pels carrers de Madrid per demanar un futur per a les instal·lacions de la Ciutat Comtal. Des del sindicat UGT FICA van denunciar que l'estat actual de Nissan a Catalunya es tracta d'una situació «buscada i premeditada» per part de la direcció de la firma, tant des del Japó com des d'Europa.