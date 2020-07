La Guàrdia Civil registra una empresa del Govern català per desviació de fons en l'esport

La Guàrdia Civil, per ordre del jutge de Barcelona, Joaquín Aguirre, va practicar ahir una entrada i registre a la seu de l'empresa pública de la Generalitat Equacat, gestora de Canal Olímpic de Castelldefels, que està sent investigada pel presumpte desviament de fons públics del Consell Català d'Esports, òrgan que depèn de la Secretària General de l'Esport dirigida per Gerard Figueras, i de la Diputació de Barcelona, segons van confirmar fonts de la investigació. Una de les línies d'investigació oberta per l'instructor és la possibilitat que aquests diners podrien haver finançat activitats relacionades amb el procés independentista.

Segons va informar El Periódico, els agents es van dirigir a la seu de l'empresa pública situada a l'avinguda del Canal Olímpic de Castelldefels per demanar els expedients de justificació d'aportacions a Equacat per 500.000 euros, aprovades pel Govern català, així com documentació sobre dues subvencions de la Diputació de Barcelona de 300.000 euros cadascuna i dos més al Consell Català de l'Esport, de l'any 2014 i 2015, per gairebé 80.000 euros adjudicada de forma directa, sense concurs públic.

El jutge que investiga aquesta presumpta malversació considera que hi ha indicis que la justificació dels fons lliurats per la Diputació de Barcelona i la partida pressupostària de 500.000 euros sigui la mateixa (obres d'adequació i rehabilitació del Canal Olímpic), ardit que podria haver-se utilitzat per emmascarar el veritable destí d'una part dels fons. La proposta de transferència dels 500.000 euros va ser sol·licitada per Gerard Figueras i autoritzada pel llavors conseller Jordi Turull. La Guàrdia Civil sosté que es desconeix en què es va emprar aquesta quantitat. D'aquí la necessitat de comprovar la destinació donada a les subvencions que havien de ser destinades a l'esport i poder aclarir si va existir duplicitat i si realment es van realitzar les obres per a les quals van ser concedides, és a dir, l'adequació del Canal Olímpic per a unes proves esportives. El jutge sospita, a més, que el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, també va poder haver participat en la concessió d'altres subvencions presumptament il·lícites. El 12 de novembre del 2019 ja es va registrar la seu del Consell Català de l'Esport i es van trobar proves sobre una sèrie de subvencions econòmiques, i es va constatar l'increment d'ajudes a la Plataforma Pro Seleccions Catalanes.