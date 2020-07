La Generalitat recomana no sortir de casa a 100.000 veïns de l'Hospitalet

El Govern vol reduir l'activitat social als barris de la Torrassa, Florida i Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat per intentar controlar el rebrot de contagis de covid-19 detectats en els darrers dies, una mesura que afecta 100.000 veïns

En una reunió a tres bandes entre l'Ajuntament i els departaments de Salut i Interior realitzada ahir a la tarda, es va decidir ordenar el tancament d'espais culturals, com teatres i cinemes, així com de gimnasos o discoteques. També es torna a limitar fins a un màxim del 50% l'aforament interior a bars i restaurants i es prohibeixen les reunions de més de deu persones. Vergés també va demanar als veïns de la zona nord de la ciutat que baixin el nivell d'activitat social i només surtin de casa per causes imprescindibles, com anar a treballar, al metge o a comprar. El Govern va emetre aquestes recomanacions després de mostrar-se «alertat» per les dades de covid-19 a la ciutat. «És una situació complicada; ens han alertat les dades», havia avisat ahir al matí la portaveu del Govern, Meritxell Budó. La Regió Metropolitana Sud va sumar ahir 129 nous casos respecte a l'últim balanç. Això són 100 més respecte a les dades de dilluns.

Pel que fa a la situació del coronavirus a Barcelona amb l'increment de positius dels darrers dies, Budó va confirmar que al matí el Govern es va reunir amb l'Ajuntament, trobada on també va assistir l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín. Va avançar que aviat es convocarà una trobada més tècnica entre la Generalitat i Barcelona «per fer-ne la valoració i anar fent el seguiment de les dades, per si calgués prendre algun tipus de mesura».

Residències confinades

La Generalitat va ordenar ahir el confinament de les residències de gent gran de l'Hospitalet i Cornellà de Llobregat davant l'increment de contagis per covid-19. Fonts de tots dos municipis han informat que van rebre la notificació del Departament de Salut –junt amb Sitges- aquest diumenge. D'aquesta manera, han quedat suspesos els nous ingressos, les visites de familiars i les sortides dels interns.

Malgrat tota aquesta situació a Barcelona, l'Hospitalet i el Segrià, Budó va descartar per complet demanar cap tipus d'ajuda a l'Estat. «Ahir mateix, el ministre Salvador Illa deia que les competències són de la Generalitat. Com que des de la Generalitat estem treballant i prenent les mesures que creiem, no entenc la necessitat de demanar ajuda no sé on», va sentenciar.