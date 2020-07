Els incendis originats per l'activitat de la sega s'han reduït un 80% des del 2012

Els incendis originats per l'activitat agrícola s'han reduït un 80% des del 2012. En concret, en la campanya de fa vuit anys van haver-hi 34 incendis originats per l'activitat de la sega, mentre la de l'any passat es va tancar amb sis. Així ho ha explicat la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, aquest diumenge des de la Ribera d'Ondara (Segarra), on ha presentat la campanya de prevenció d'incendis durant la sega 2020. Els Agents Rurals veuen l'inici de la campanya amb "optimisme", encara que remarquen la importància de fer una bona prevenció. La campanya d'enguany incorpora noves eines i materials com un kit d'aigua per poder fer una primera intervenció en cas d'incendi o un dron d'ala fixa.

Les "condicions complicades" en què es desenvolupa la campanya de la sega fan que sigui una activitat agrària amb risc d'incendi, ja que en gran part es porta a terme a temperatures elevades, baixa humitat i amb una vegetació fàcilment inflamable. Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació posa en funcionament la campanya de la sega, un pla de vigilància i de suport al món rural que pretén reduir el nombre d'incendis relacionats amb els treballs de la sega de cereals, així com minimitzar-ne els danys.

El director general dels Agents Rurals, Marc Costa, ha dit que comencen una "campanya realment optimista" per les "humitats altes, les pluges, i la vegetació verda". Tot i això, ha remarcat que el cos ha de continuar estant "preparat i amatent", ja que en un clima com el mediterrani aquestes condicions poden canviar.

Per la seva banda, la consellera Teresa Jordà, ha assegurat que el pla de prevenció "és un èxit" perquè el nombre d'incendis ha disminuït en un 80% des que va entrar en funcionament, l'any 2012. "Funciona perquè ho avalen les xifres", ha indicat.

Jordà també ha posat en valor la tasca "imprescindible" de la pagesia en la prevenció d'incendis, en un país on la massa forestal representa el 60% de la superfície i que "malauradament augmenta perquè cada dia hi ha menys pagesos". En aquest sentit, ha fet una crida a posar en valor la feina d'aquest sector que "dona dinamisme, oportunitats i que fa que tinguem menys incendis forestals".

La campanya també inclou sessions informatives i de formació que els Agents Rurals han realitzat a professionals del sector agrícola. Aquestes serveixen per recordar les mesures preventives obligatòries que han de tenir els agricultors i la necessitat de tenir un correcte manteniment de la seva maquinària. Aquesta campanya informativa s'ha dut a terme a totes les comarques productores de cereal i l'operatiu s'aplica a set comarques: Anoia, Bages, Conca de Barberà, Noguera, Segarra, Solsonès i Urgell.

En concret, l'operatiu que hi participa el formen principalment efectius del cos d'Agents Rurals amb el suport de membres del Grup especial de Prevenció d'Incendi Forestals (GEPIF) i representants d'Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), que també participaran en el dispositiu de vigilància.



Els Agents Rurals estrenen nous materials per la campanya

A l'acte, s'han presentat les tres noves eines i materials que incorpora la campanya d'enguany. Per una banda, s'han mostrat els nous cotxes Toyota Hilux dels Agents Rurals que disposen d'un kit d'aigua de 100 litres per tal de poder fer una primera intervenció a l'espera de l'arribada dels equips d'extinció.

Entre les novetats, també hi ha un nou dron d'ala fixa que permetrà realitzar perimetratges d'incendis forestals de grans dimensions, de fins a 150 hectàrees de perímetre. També s'ha mostrat la prova pilot del sistema de reproducció en línia del cos, que permet visualitzar en temps real les actuacions que es realitzin des de qualsevol lloc de Catalunya a través de l'helicòpter, els drons o per via terrestre. Segons Costa, aquest sistema permetrà prendre decisions amb "major rapidesa" en cas d'incendi o de qualsevol emergència meteorològica.