Arrels impulsa una web perquè els municipis facin censos de persones sense llar

Amb les dades d'11 ciutats no és suficient per conèixer la situació d'aquest col·lectiu EDUARD MARTÍ

La fundació Arrels ha impulsat una pàgina web amb eines perquè els municipis facin censos de persones sense llar. L'entitat alerta que amb les dades d'11 ciutats no és suficient per conèixer la situació d'aquest col·lectiu. "Conèixer aquesta realitat és un primer pas, bàsic però imprescindible, per guiar les polítiques socials i desenvolupar recursos útils que s'adaptin a la situació i s'enfoquin a aconseguir que ningú hagi de viure al carrer i a garantir el dret a l'habitatge", ha remarcat Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació.

Al seu parer, cal fer recomptes a tots els municipis i fer-los de forma continuada. Per començar, Arrels proposa centrar-se en els 66 municipis de més de 20.000 habitants, que acullen el 72% de la població.