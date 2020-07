Torra es mostra preocupat per l'augment de casos a l'Hospitalet de Llobregat però descarta un tancament perimetral

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat aquest diumenge que l'augment del nombre de persones amb coronavirus a l'Hospitalet de Llobregat els "preocupa" perquè les dades de contagis "excedeixen la situació" que es pot considerar de "tranquil·litat". El president de la Generalitat ha destacat que estan "en contacte permanent" amb l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, i que està previst que al llarg d'aquest diumenge s'acabi d'avaluar la situació per prendre les "mesures necessàries" aquest dilluns, ha dit. Torra ha descartat ara com ara un confinament perimetral de la ciutat o dels sectors més afectats, com es va decretar la setmana passada al Segrià, en espera de com evolucionin les dades i del que recomanin els experts.

L'Hospitalet de Llobregat ha passat en una setmana de tenir 30 casos confirmats de covid-19 a 107, amb més impacte als barris del nord, segons va informar aquest dissabte Marín. 37 de les persones afectades pel coronavirus viuen al barri de la Torrassa, que fa una setmana tenia registrats quatre positius. Es tracta de brots familiars i segons va dir Salut aquest dissabte, les cadenes de transmissió estaven controlades.

Davant de l'augment de casos que s'està produint en els darrers dies a Catalunya, Torra ha afirmat: "Cada vegada que un rebrot excedeixi els límits que considerem normals, el Govern actuarà. Sigui Lleida i el Segrià o on sigui".

El president de la Generalitat ha volgut donar un "missatge de tranquil·litat però també d'alerta" al conjunt de la societat. "La situació serà complicada al llarg dels propers mesos", ha subratllat. Torra demana "màxima precaució" davant la covid-19 i ha assenyalat que s'ha de conviure amb "un cert risc" però que si segueixen totes les mesures es pot minimitzar.

Torra, que ha participat aquest diumenge en la campanya 'Mulla't per l'esclerosi múltiple', ha apel·lat a la "solidaritat" entre les persones, amb referència sobretot, en l'àmbit del coronavirus, a l'ús de les mascaretes, obligatòries des de dijous, entre altres mesures que s'han d'adoptar a nivell individual per evitar contagis, com són la distància i la higiene de mans.

Sobre les mascaretes, ha destacat que altres comunitats autònomes també n'estan establint l'obligatorietat i ho ha valorat d'aquesta manera: "No sembla que fos una mala decisió; una vegada més ens vam avançar a altres decisions que s'han pres".