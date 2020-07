Prohibit entrar i sortir de Lleida i 7 municipis més del Segrià des de mitjanit

El Procicat de la Generalitat ha aprovat que, pel rebrot de coronavirus a la comarca del Segrià (Lleida), des de les 0 hores d'aquest dilluns queda prohibida tota sortida i entrada a Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre i les entitats municipals descentralitzades de Suchs i Raimat, excepte per a serveis essencials.

Així s'ha anunciat en roda de premsa a la Delegació del Govern a Lleida encapçalada pels consellers de Salut i d'Interior de la Generalitat, Alba Vergés i Miquel Buch.

No afecta a autovies i autopistes per a vehicles amb mobilitat amb origen i destinació fora del Segrià, i es permetrà sortir de casa per fer trobades i activitats de lleure i esportives amb les persones del grup de convivència habitual, i també per altres supòsits, com anar a la feina si no es pot fer teletreball o anar a centres sanitaris. Bars i restaurants només podran oferir serveis a domicili o de recollida amb cita prèvia, i es mantenen els casals d'estiu i les colònies.

Vergés ha destacat la col·laboració entre les administracions catalans implicades en la decisió i el fet que això es reflecteixi en la mateixa roda de premsa, amb la presència dels seus màxims responsables: tots ells han coincidit a constatar la dificultat de la situació però també la necessitat de la decisió.

Masot ha destacat que haver confinat tota la comarca del Segrià hagués estat un problema econòmic major, mentre que "perimetrar el Baix Segre permetrà una resposta més quirúrgida a la situació".



Pla de xoc

Miquel Pueyo, paer en cap de Lleida, ha dit que cal lluitar per conservar l'autoestima dels lleidatans, ha afegit que ha parlat aquest diumenge amb el president i el vicepresident de la Generalitat, Quim Torra i Pere Aragonès, i ha demanat "més proves i més cribatges" de coronavirus.

També ha demanat a Torra i Aragonès un pla de xoc, sobretot per als sectors "que més han patit i patiran encara", entre els quals ha destacat l'hostaleria i el comerç (més encara el petit i mitjà), i que es concreti la setmana vinent en ajudes directes que es puguin rebre durant l'agost.

Pueyo ordenarà aquest mateix diumenge a la Policia Local que ampliï al màxim les seves patrulles perquè es compleixin les restriccions i normes decidides --sancions incloses--, la qual cosa s'afegirà al treball dels Mossos.