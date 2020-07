«Mulla't per l'Esclerosi Múltiple» s'allargarà durant tot l'estiu degut a la pandèmia

Aquest matí s'ha celebrat el "Mulla't per l'Esclerosi Múltiple", una cita solidària que aquest any, per primera vegada, s'allargarà durant els mesos de juliol i agost a causa de la pandèmia. La iniciativa, impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple, ja ha aconseguit recaptar 180.000€ gràcies a la col·laboració ciutadana. Malgrat tot, la Fundació fa una crida a la participació per assolir l'objectiu de 300.000€, que es destinaran a garantir els serveis d'acompanyament, rehabilitació i formació laboral així com a la recerca d'una malaltia que afecta 9.000 persones a Catalunya.

Tot i la situació d'excepcionalitat que vivim a causa de la Covid-19, més de 150 piscines d'arreu de Catalunya que compleixen amb les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries s'han sumat a la iniciativa solidària. Tot i això, només representen un 25% de les que tradicionalment hi participaven. Per això, moltes d'elles s'hi sumaran durant els mesos d'estiu perquè tothom qui vulgui pugui seguir mullant-se. També hi ha algunes piscines que han impulsat altres activitats i iniciatives en línia.

Durant l'acte central d'aquesta 27a edició, celebrat al Club Natació Atlètic Barceloneta, Gertrudis ha tocat la cançó "T'he imaginat tant", protagonista de la campanya del Mulla't d'enguany. Amb el lema "Mulla't i fem que soni millor", la Fundació va iniciar, el passat 16 de juny, una iniciativa per recaptar fons que es va presentar amb la peça titulada "la pitjor cançó de l'estiu". Inicialment sonava de manera cacofònica i arrítmica per reforçar la idea que per a les persones amb esclerosi múltiple (EM) la vida és com una melodia a la qual li falten moltes notes. Però, a mesura que augmentaven els donatius, la peça ha anat millorant fins a desvetllar la cançó interpretada avui pel grup català.

El President de la Generalitat, Quim Torra, el Conseller d'Interior, Miquel Buch, el vicepresident primer del Parlament de la Generalitat, Josep Costa, l'actor i presentador David Verdaguer, la xef Ada Parellada i l'actriu Lloll Beltran, s'han llençat a la piscina en la tradicional capbussada solidària seguint les mesures de seguretat i d'higiene establertes per evitar els contagis.

De moment, ja s'han recaptat 180.000€ gràcies a la ciutadania que ha participat en un Mulla't que, per primera vegada, combina una versió virtual amb una de presencial per adaptar-se a les circumstàncies. Tot i això, la Fundació Esclerosi Múltiple segueix animant a la societat a sumar-se a la iniciativa solidària al llarg d'aquests mesos per aconseguir igualar la xifra de 300.000 € assolits la passada edició i garantir així els serveis que ofereixen a les persones amb EM.

Segons ha explicat Rosa Masriera, Directora Executiva de la Fundació, "tenim molt clar que la covid-19 no ens pot aturar. Més que mai necessitem el suport social per seguir millorant la vida de les persones amb EM, així com per seguir avançant en la recerca d'aquesta malaltia. Per això aquest any hem adaptat el Mulla't per arribar a tots els racons de Catalunya i sensibilitzar la població."

"El diagnòstic d'EM suposa un gran trasbals, però a mesura que ho vas acceptant te n'adones que la vida segueix i que està en un mateix afrontar-ho de forma positiva. Hi ha dies en els quals et trobes millor i uns d'altres pitjor, però en tots ells és molt important el suport que rebis per part del teu entorn més proper", explica Gisela Parramon, que té EM des dels 15 anys.