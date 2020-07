L'Hospitalet tanca pistes esportives per evitar nous contagis

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat va tancar ahir les pistes esportives a l'aire lliure per evitar contactes que facilitin la propagació de la covid-19, segons van confirmar fonts municipals. El consistori va prendre aquesta decisió després que en l'última setmana es passés de 30 casos confirmats a més de 100 a la ciutat. L'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, va alertar dissabte d'aquest «rebrot» a la ciutat, amb casos concentrats sobretot als barris de la Torrassa, Collblanc i la Florida. Marín va explicar que havia proposat al Departament de Salut que els treballadors socials municipals poguessin visitar els positius per comprovar si tenen les «millors condicions» per a confinar-se.

L'Ajuntament de l'Hospitalet espera rebre la informació necessària del Govern per poder fer el seguiment dels casos i assegurar-se que compleixen el confinament. En cas que l'espai per aïllar-se no sigui l'indicat, el consistori buscaria alternatives. De moment, l'executiu municipal desconeix qui són els positius i on viuen.

Marín va demanar als ciutadans que «tinguessin cura» d'ells mateixos per evitar una expansió dels contagis, que ara es concentren en nuclis familiars. A més, l'alcaldessa va avisar que cal tenir en compte els riscos que comporten l'alta densitat de població i la mobilitat a tota l'àrea metropolitana de Barcelona.

L'alcaldessa va assenyalar que el consistori havia començat per tancar cinc pistes esportives per evitar aglomeracions de gent i no descartava tancar parcs públics de la ciutat. «No podem tenir patrulles de la Guàrdia Urbana a cada espai», va dir. Tot i que Salut assegurés que la situació a l'Hospitalet està controlada, Marín va apuntar que si no s'atura, en qualsevol moment pot descontrolar-se. L'alcaldessa va fer una crida a fer ús de la mascareta, mantenir les distàncies i rentar-se les mans.