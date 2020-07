L'Hospitalet de Llobregat passa de 30 a 107 casos de covid-19 en una setmana

L'Hospitalet de Llobregat ha passat en una setmana de tenir 30 casos confirmats de covid-19 a la ciutat a 107. L'alcaldessa, Núria Marín, ha alertat d'aquest "rebrot" i ha fet una crida a la població a "extremar les precaucions" seguint les mesures sanitàries d'ús de la mascareta, respectar la distància social i rentat de mans constant. Aquest "repunt" es concentra sobretot als barris de la Torrassa, Collblanc i la Florida, tot i que també ha explicat que hi ha algun cas a Pubilla Cases. A la Torrassa, els casos de coronavirus s'han multiplicat per deu respecte a fa una setmana, passant de 4 a 37 casos, amb 3 o 4 brots familiars, tres positius nous en una residència i casos aïllats. Segons Salut, les cadenes estan controlades.

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat ha fet una crida general a ser "molt proactius" per frenar els contagis de coronavirus, després que s'hagin incrementat de forma "important" en l'última setmana; una notícia "dolenta", ha afirmat, de la qual van tenir la informació aquest divendres.

"És molt important que estiguem mentalitzats que la covid-19 encara forma part de les nostres vides fins que no tinguem les vacunes", ha subratllat en una atenció als mitjans de comunicació aquest dissabte al migdia. "No estem en la situació del Segrià ni molt menys, però hem de ser proactius perquè no passi", ha assenyalat.

Marín ha alertat que la ciutat, d'uns 260.000 habitants, forma part de la conurbació de l'àrea metropolitana de Barcelona. "Hem de ser realistes. El transport públic, les relacions de treball, i les d'oci fan que ens movem en aquesta àrea metropolitana. Hem d'intentar aturar-ho el més ràpidament possible", ha advertit.

L'alcaldessa ha insistit en la protecció individual i col·lectiva amb l'ús de mascaretes, ara obligatòries; a mantenir les distàncies físiques i rentar-se de forma molt freqüent les mans. També cal tenir especial cura a protegir les persones grans i en situació de vulnerabilitat.

A nivell municipal, el consistori ha començat a prendre mesures com difondre la informació a través d'agents cívics, Protecció Civil, Guardia Urbana, voluntaris i altres persones que puguin "ajudar a traslladar a la ciutadania la importància de respectar aquestes mesures que recomanen les autoritats sanitàries", ha destacat.

La batllessa es va posar en contacte amb el Departament de Salut quan va tenir coneixement aquest divendres de la situació i ha suggerit crear un comitè de crisi o d'emergència per fer un seguiment exhaustiu de la situació.

L'alcaldessa ha demanat a la conselleria tenir la informació exhaustiva dels brots a la ciutat per determinar quines mesures més poden prendre des del consistori. Marín vol saber si les persones amb covid-19 poden seguir el confinament al seu domicili i ha assegurat que, si hi ha algun cas en què les condicions no són les adequades, buscaran "fórmules" per garantir aquest aïllament.

"Estem disposats a prendre qualsevol decisió que vagi en la línia de garantir el confinament d'aquestes persones i la seguretat de la resta de veïns, de la ciutat i de l'entorn metropolità. El que fem a l'Hospitalet serà en benefici de la resta de municipis", ha afirmat.

Els barris de la zona nord de la ciutat són els més impactats ara com ara per aquest augment de casos i és on prioritzaran la vigilància en els propers dies, ha dit Marín.



Tres casos en una residència

S'han detectat tres positius nous en una residència, informa Salut. Es tracta de la residència de la Torrassa i s'han activat els protocols d'aïllament, ha confirmat Marín.

L'alcaldessa ha donat també un missatge de calma i ha explicat que fa uns dies va mantenir una videoconferència amb els responsables de les residències i que totes estaven en una situació d'alerta però de "tranquil·litat". Ara, davant d'aquests casos nous, intensificaran les trucades a les residències per assegurar-se que la situació general continua sent positiva.



Intervencions policials a la Torrassa



Agents de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat han estat fent diverses intervencions aquest dissabte a primera hora de la tarda per controlar que les persones que es trobaven a l'espai públic portessin la mascareta. Al barri de la Torrassa, el més afectat per l'increment de contagis en els darrers dies a la segona ciutat més poblada de Catalunya, la presència policial ha estat força visible a la plaça Espanyola i als carrers del voltant.

Tot i que des de dijous és obligatori portar la mascareta quan s'està a l'aire lliure i en interiors oberts al públic, no eren poques les persones que no la duien posada o bé la portaven baixada a la barbeta i, per tant, sense que serveixi per a res per evitar la transmissió del virus. Les mesures individuals que les persones han d'adoptar per evitar contagis del coronavirus -mascareta, distància, rentat de mans- han de formar part d'una estratègia integral davant de la covid-19.