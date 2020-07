Iceta insta a dir «prou» al «pitjor govern des de la recuperació de la Generalitat»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va reclamar al Govern que convoqui eleccions a Catalunya «com més aviat millor» i va mostrar la seva «total disposició» per ser el candidat socialista a presidir la Generalitat durant el Consell Nacional que el PSC va celebrar ahir. El president del grup socialista al Parlament va criticar la «decadència» que ha provocat, a parer seu, deu anys de governs independentistes i va dir que els comicis són necessaris per poder per dir «prou» al «pitjor Govern des de la recuperació de la Generalitat».

Durant la intervenció, Iceta va avisar que si el seu partit no guanya les eleccions, els sobiranistes podran tornar a revalidar la majoria parlamentària. «O PSC o quatre anys del mateix», va dir.

«En tinc prou, estic fart i no vull deixar passar l'oportunitat de fer un canvi a Catalunya», va afirmar Iceta. Després de celebrar aquest Consell Nacional, el partit tindrà els mecanismes necessaris per afrontar els comicis catalans, que, segons Iceta, ja s'haurien de convocar abans que s'acabi el període de sessions al Parlament aquest juliol.

El líder dels socialistes catalans va afirmar que treballarà per encapçalar una alternativa política a un govern «inoperant, mediocre, incapaç de millorar la vida de la gent, deslleial tant amb les institucions locals com amb l'Estat, dividit i en fallida». «Com més aviat tinguem eleccions, millor», va reiterar.



Disposat a liderar la «batalla»

A més, Iceta va aprofitar per mostrar la seva «total i plena disposició» a liderar aquesta «batalla» electoral si rep el suport del partit per a ser el seu candidat. «Per molt que diguin que estan baralladíssims, si sumen tornaran a governar plegats», va assegurar fent referència a les baralles internes entre JxCat i ERC i dins de l'espai postconvergent. El seu objectiu, segons Iceta, serà «fer un govern independentista» i aquesta vegada sense «full de ruta», un fet que va demanar evitar després d'una «dècada perduda» que han deixat una «Catalunya dividida, en declivi i esgotada». «O arribem els primers o el més probable és que hi hagi 4 anys més del mateix», va insistir.

El primer secretari dels socialistes catalans es va oferir a compartir executiu amb «aquells que facin de la reconstrucció econòmica i social el seu objectiu», que tinguin el diàleg o el pacte com la seva metodologia i que busquin l'entesa amb el govern de l'Estat. «Les batalles que tenim al davant no són per la independència, són per la reducció de les desigualtats», va insistir.