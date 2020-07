El Govern decreta el confinament domiciliari de Lleida ciutat i 7 municipis més

La Generalitat va decretar el confinament domiciliari a Lleida ciutat i a 7 municipis més de la comarca del Segrià. A partir de la passada mitjanit, està prohibit tota sortida i entrada dels municipis afectats, excepte per a activitats essencials, i es limiten les sortides de casa dels ciutadans a necessitats de força major.

Quan es complien vuit dies del confinament perimetral d'aquesta comarca, amb capital a Lleida i en la qual viuen unes 210.000 persones, la consellera de Salut Alba Vergés i el conseller d'Interior Miquel Buch van anunciar aquestes noves mesures restrictives extraordinàries per intentar contenir els brots en aquesta comarca. El Govern espera que en 15 dies les mesures tinguin efecte per reduir els casos de coronavirus a la comarca

El Procicat de la Generalitat va aprovar que, pel rebrot de coronavirus a la comarca del Segrià, des de les 0 hores de dilluns, queda prohibida tota sortida i entrada a Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre i les entitats municipals descentralitzades de Suchs i Raimat. Així es va anunciar en roda de premsa a la Delegació del Govern a Lleida amb els consellers de Salut i d'Interior de la Generalitat, Alba Vergés i Miquel Buch; l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo; el president de la Diputació, Joan Talarn, i el president del Consell Comarcal del Segrià, David Masot.

A partir d'aquesta mitjanit, la població dels municipis afectat només podrà sortir de casa en alguns supòsits: anar a la feina, si es dins del mateix municipi si no és possible fer teletreball, per assistir a centres i serveis sanitaris, per tenir cura de persones grans, menors d'edat, dependents o persones amb discapacitat o vulnerables; anar a entitats financeres i d'assegurances. També es podrà sortir a comprar, ja que els establiments comercials minoristes d'alimentació estaran oberts. A la resta de comerços s'hi haurà d'anar amb cita prèvia. Als establiments de restauració i hostaleria, només estarà permès el servei a domicili o de recollida amb cita prèvia.

Una altra de les excepcions són les trobades i activitats de lleure i esportives amb persones només del grup de convivència habitual. La consellera de Salut va demanar «limitar» aquests contactes als convivents habituals. També queden prohibides les trobades i reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com privat. En aquestes trobades no es permetrà el consum de begudes i aliments.

En canvi, es mantenen en aquests vuit municipis els casals d'estiu i les colònies, tot i que caldrà que compleixin les mesures aprovades pel Procicat per aquest sector. Tot i això, tant els participants com els monitors hauran de tenir el seu domicili al municipi on es fa l'activitat.

Només es podrà entrar i sortir d'aquests municipis per a desplaçaments per motius laborals per serveis essencials. Les mesures també afecten el transport públic, però no la circulació per autovia o autopista amb origen o destinació fora del Segrià. Tampoc afecta el transport de mercaderies.

Durant el dia d'avui es permet accedir o sortir d'aquests municipis als treballadors no essencials per recollir elements imprescindibles per al teletreball. Buch va demanar que es faci amb un certificat d'autorresponsabilitat i un certificat de l'empresa.