Bombers alerten d'un augment de rescats al medi natural

Des de la fi del desconfinament en la majoria de zones, el nombre de salvaments al medi natural ha anat en augment. Superant molt per sobre el nombre de serveis respecte a les mateixes dates de l'any passat. En el mes de juny ja n'hi ha hagut un 15% més respecte al 2019, sent els caps de setmana quan es nota més aquest increment. Només en els darrers 4 caps de setmana (de dissabte a diumenge) Bombers de la Generalitat han treballat de mitjana en uns 22 serveis de rescat/recerca.

Per això, davant d'aquest increment, els Bombers recorden que "tampoc no es poden minimitzar els riscos quan parlem d'activitat a la muntanya. És molt important extremar les mesures de seguretat, no només a nivell sanitari (mascareta, distància i neteja de mans), sinó també en la pràctica d'esports al medi natural. Moltes vegades, només seguint directrius molt bàsiques, com planificar bé i portar l'equipació adequada, pot acabar sent decisiu en la resolució d'un accident".



La Teresina es manté tancada

Davant la possibilitat de confusions i per evitar rescats, els Bombers de la Generalitat del Grup d'Actuacions Especials de la unitat de Muntanya (GRAE) alerten que la via ferrada Teresina de Montserrat està desmuntada i tancada des de fa un any. L'avís ve donat perquè en els darrers dies s'ha difós entre el col·lectiu excursionista i alpinista una ressenya on es mostra una línia de ràpels per baixar de la paret de Santa Cecília, però està feta utilitzant l'antiga ressenya de la ferrada desequipada.