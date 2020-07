Mor l'Arlet, la nena de sis anys lluitava contra un càncer

Lliurament del Premi Santa Bàrbara 2019 de l'Ajuntament de Cercs a la campanya Tot és possible per l'Arlet.

Arlet Vila va morir aquest dimecres víctima del càncer que patia des dels 18 mesos. La petita, de sis anys, era de Cercs i tenia un càncer infantil del sistema nerviosimpàtic. Concretament, l'any 2015 se li va detectar un neuroblastoma en estadi 4 d'alt risc, amb metàstasi a medul·la i ossos. Aquest és un càncer poc comú que es desenvolupa al sistema nerviós. El funeral per l'Arlet tindrà lloc aquest divendres 10 de juliol a les 17.30h a l'església de Santa Eulàlia de Berga.

En aquell moment es va iniciar una llarga batalla de l'Arlet i la seva família contra la terrible malaltia. En tot el procés van comptar amb el suport de la comarca. El Berguedà es va bolcar en el cas de l'Arlet i es van organitzar diferents esdeveniments per recaptar fons per ajudar a la família.

L'Arlet va rebre quimioteràpia i immunoteràpia a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Els metges van informar de l'existència d'un tractament efectiu que únicament es realitzava en un centre especialitzat en nauroblastoma, el Memorial Sloan Kettering Cancer Centre dels Estats Units.

Per aquest motiu, l'Ajuntament de Cercs va fer una crida a la solidaritat i va preparar una programació d'activitats solidàries per recollir fons per al tractament de l'Arlet. En el marc de la campanya «Tot és possible» el mes d'octubre de 2019, els Catarres van realitzar un concert benèfic a Cercs.

L'evolució de la malaltia de l'Arlet no va ser positiva en els últims mesos i no va poder viatjar als Estats Units per realitzar el tractament.