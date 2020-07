El Parlament insta el Govern a rescindir el contracte amb Ferrovial

El Parlament va instar ahir el Govern a rescindir de forma «immediata» el contracte negociat sense publicitat amb l'empresa Ferroser Servicios per fer el seguiment de contactes positius de covid-19 mitjançant «scouts». El ple va emplaçar l'executiu català a destinar els 17,6 MEUR previstos en el contracte al sector públic i que sigui la xarxa pública qui faci aquesta tasca. En un altre punt de la moció, s'aposta perquè es gestioni la nova normalitat en coordinació «constant» amb el món local pels canvis o mesures que calgui anar aplicant. També s'aposta per reforçar de manera «suficient» la xarxa de salut pública amb recursos per l'Agència de Salut Pública per fer estudis i planificació dels nous brots i altres pandèmies.

A més, el ple va aprovar per unanimitat un punt de la moció que reclama revisar l'actual model i la governança del sistema sanitari «per regular les condicions laborals equiparables a tot el sistema de finançament públic». Amb l'abstenció del PPC també es va aprovar que s'impulsi una llei de concertació de salut que «limiti i clarifiqui» què es considera economia social i solidària i sense afany de lucre en aquest sector.

D'altra banda es van aprovar diversos punts que reclamen reforçar de forma «estructural» la xarxa de salut mental per afrontar les conseqüències de la crisi i fixar un sòl d'inversió en sanitat del 7% del PIB progressivament en 3 anys. Per contra, el ple va rebutjar un punt que apel·la a revisar totes les externalitzacions a proveïdors privats amb ànim de lucre. El punt va decaure amb els vots contraris de Cs, JxCat, el PPC i dos diputats d'ERC i els vots a favor de la resta de diputats d'ERC, el PSC, Comuns i la CUP.