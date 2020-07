Les funeràries reporten cinc nous morts per Covid-19 a Catalunya i hi ha 482 positius testats

Fent una prova per detectar el coronavirus.

Fent una prova per detectar el coronavirus. ACN

Les funeràries han reportat cinc nous morts per Covid-19 a Catalunya en les últimes hores, segons l'últim balanç de Salut, els mateixos que els informats dimecres. Això situa la xifra global de víctimes en 12.606.

S'han detectat 482 nous casos positius testats (194 més que dimecres), i el total puja a 74.367. D'aquest augment, 212 són nous casos registrats a Barcelona ciutat i 74 a la regió de Lleida.

D'entre les víctimes, 6.895 persones han mort en hospital o centre sociosanitari (19 més), 4.111 en una residència (dotze més) i 799 al domicili (igual), mentre que les no classificades per falta d'informació són 801 (26 menys). Fins ara hi ha hagut 4.169 ingressats greus, dos més que en les últimes 24 hores, i ara n'hi ha 40, les mateixes.