Protesta de sanitaris a Barcelona per reclamar igualtat en la paga

Desenes de sanitaris es van concentrar ahir al matí davant del Palau de la Generalitat, durant el Consell Executiu, per protestar per les diferències entre professionals a l'hora de cobrar la paga extraordinària per la covid-19. En una vaga convocada pel sindicat USOC i secundada pel sindicat Infermeres de Catalunya, els concentrats van demanar igualtat

per a tot el personal sanitari, i que es reverteixin les retallades de fa deu anys. El seguiment de l'aturada va ser del 30%.