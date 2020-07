Montilla defensa el fitxatge per Enagás: És «legal» i «compatible» amb la condició d'expresident

L'expresident de la Generalitat José Montilla va comparèixer ahir al matí davant la comissió d'Afers Institucionals del Parlament per donar explicacions sobre la seva recent incorporació al consell d'administració d'Enagás i aclarir la compatibilitat d'aquest nou càrrec amb els drets derivats de la seva condició d'expresident. La compareixença es va aprovar el 16 de juny passat a petició de Cs, JxCat, ERC i la CUP, després de la polèmica sorgida arran del fitxatge de Montilla per l'empresa de transport de gas natural i pel possible ús de la seva oficina d'expresident per a tasques privades.

En la compareixença, Montilla va negar que es tracti d'un cas de «portes giratòries» i va assegurar que el seu càrrec de conseller independent a Enagás és «legal i compatible» amb la seva condició d'expresident. Montilla també va afirmar que mai ha utilitzat mitjans públics per a les seves activitats privades i es va defensar titllant de mentiders tots aquells que afirmessin el contrari.

L'expresident va subratllar que el seu nou càrrec és de conseller independent i va justificar la seva incorporació a Enagás per la seva «experiència i coneixement» del sector del gas, perquè podia compatibilitzar la feina amb les seves tasques d'expresident i, finalment, perquè la llei li ho permet. Montilla va recordar que fa catorze anys que va deixar de ser ministre d'Indústria i gairebé deu que va deixar la presidència de la Generalitat, va deixar clar que no utilitzarà l'oficina d'expresident per treballar per a Enagás i va avançar que renunciarà a rebre la seva prerrogativa com a expresident.

En el torn de rèpliques, la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, va acusar Montilla de posar una mà per cobrar del sector públic i l'altra per cobrar del sector privat, mentre que José Rodríguez, d'ERC, li va demanar que renunciés permanentment a l'estatus d'expresident. Marta Ribas, d'En Comú Podem, el va emplaçar a ser «menys com Felipe González» i «més com Ernest Lluch».

Una de les intervencions més contundents va ser la del diputat de la CUP Carles Riera, que va titllar el fitxatge de Montilla per Enagás de «praxi mafiosa» i va afirmar que l'expresident està «en un lloc d'honor» de la «màfia del règim del 78». Per la seva part, el diputat de PSC-Units Ferran Pedret, continuant el símil de la màfia, va denunciar que les intervencions dels altres representants polítics semblaven un «ajust de comptes».



«No formo part de cap màfia»

En la seva segona intervenció, Montilla es va mostrar visiblement molest amb les acusacions de la CUP i va qualificar d'«insult» la comparació amb un grup amb connotacions criminals. «En algunes de les qüestions que ha dit, o està mal informat o menteix. Prefereixo pensar el primer», va recriminar a Carles Riera. Per acabar, l'expresident va recordar que la seva compareixença no era una sessió de control i que es presentava davant del Parlament «per informar, no per retre comptes de res».