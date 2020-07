El Govern manté el contracte amb Ferrovial però preveu revertir-lo

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va admetre ahir que el Govern vol replantejar el sistema de rastreig de possibles infectats per la covid-19, tot i que va reconèixer que el contracte amb Ferrovial de moment segueix «vigent» a l'espera que Salut resolgui el procés per revertir-ho.

En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català, Budó va afirmar que el polèmic contracte amb Ferrovial per externalitzar un call center per tal de rastrejar contactes de positius segueix «vigent».

Ara bé, va assegurar que el Departament de Salut dirigit per Alba Vergès està «treballant» per tal de trobar la manera de revertir el contracte amb aquesta empresa i substituir el centre de trucades, però «fins que no es resolgui» aquest procés, va assegurar, Ferrovial seguirà prestant el servei.

Després de l'aparició dels múltiples brots a Lleida, la consellera va obrir ahir la porta a replantejar-se el sistema de rastreig: «Quan tinguem tot aquest sistema replantejat, que passa per veure com es substitueix el centre d'atenció telefònica -de Ferrovial-, s'haurà de replantejar tot aquest escenari, per si hi ha una manera més eficient i efectiva», va afirmar.