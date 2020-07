Dues persones moren en estavellar-se l'helicòpter en què viatjaven a l'Alt Urgell

Dues persones van morir ahir al migdia en l'accident d'un helicòpter que es va estavellar al terme municipal de la Vansa i Fórnols, a l'Alt Urgell. Els dos ocupants de la nau eren treballadors que estaven sobrevolant la zona per dur a terme tasques de manteniment de les línies elèctriques. Poc abans de les 12 del migdia, un testimoni va alertar al telèfon d'emergències 112 que havia vist estavellar-se un helicòpter i que posteriorment s'havia incendiat, a prop del paratge de Sant Marc de la Vansa.

El sinistre va obligar Protecció Civil a activar la fase d'alerta del pla especial d'emergències Aerocat. Al lloc dels fets s'hi van mobilitzar un helicòpter medicalitzat, una unitat terrestre del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i tres mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat des de les bases de la Seu d'Urgell i de Cerdanyola del Vallès, un d'ells del Grup d'Actuacions Especials (GRAE). Un dels helicòpters desplaçats no va arribar a la seva destinació perquè finalment la seva participació no es va considerar necessària.

Els efectius dels GRAE van ser els primers a poder arribar al lloc de l'accident i van aconseguir sufocar el foc de les restes del vehicle amb extintors per evitar que les flames es propaguessin per la massa forestal propera. Els cossos d'emergència van confirmar la mort dels dos treballadors que viatjaven a la nau. L'helicòpter, que s'havia enlairat des de l'aeroport de la Seu d'Urgell, formava part de l'empresa Helitrans Pyrenees, igual que almenys un dels dos ocupants del vehicle, segons va poder confirmar l'ACN.

Els Mossos d'Esquadra també hi van desplaçar set unitats, entre les quals, l'especialitzada en intervencions de muntanya (UIM). A un quart i mig de tres de la tarda, Protecció Civil va anunciar a través del seu compte de Twitter la desactivació de la fase d'alerta del pla Aerocat i la retirada de tots els operatius, amb l'excepció dels Mossos, que es van mantenir a la zona a l'espera del jutge i el forense de guàrdia. El cos de policia va anunciar a mitja tarda que es feia càrrec de la situació i que s'havia obert una investigació per aclarir les causes de l'accident.