El Col·legi d'Infermeres de Lleida demana «tranquil·litat» i que el confinament no es prengui com un «càstig»

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) ha enviat un comunicat per "tranquil·litzar" la població davant l'anunci de confinar la comarca del Segrià. L'escrit assegura que aquest nou confinament arriba en una situació "molt diferent" de la que es va viure el passat mes de març quan, segons diuen, es va destapar "la tensió del sistema de salut". "Mentiríem si no diguéssim que la realitat sanitària continua sent delicada i els professionals de la salut estem esgotats, però també anem pel bon camí", afegeix el COILL. Al mateix temps, indiquen que el confinament "no és un càstig" sinó una "mesura vital de protecció", com ho són la mascareta, la higiene de mans o la distància física.

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida remarca que aquest nou confinament arriba en un moment en què els coneixements sobre el coronavirus "són altres i estan en curs actuacions de recuperació i resiliència del sistema assistencial".

El comunicat també demana a la ciutadania que actuï de forma "responsable i solidària", protegint les persones més vulnerables, "entenent la vulnerabilitat com el risc d'exposició al virus, sigui per edat, per patologies prèvies o per situacions socioeconòmiques que fan molt difícil seguir les pautes per tallar la cadena de contagi".