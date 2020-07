Un total de 39.904 estudiants comencen aquest dimarts una selectivitat marcada per la covid-19

Un total de 39.904 estudiants comencen aquest dimarts les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), en una convocatòria marcada per la covid-19. Es tracta de la més nombrosa de la història, amb 5.400 alumnes més que l'any passat, en part relacionat amb l'increment del 12,5% d'aprovats a batxillerat. Un dels principals canvis és la data, ja que les proves s'han endarrerit un mes, de principis de juny a principis de juliol. Un altre és que els exàmens es faran a una seixantena de poblacions, el triple que l'any passat, ja que s'han incrementat les seus, incorporant instituts, per evitar aglomeracions. A més, s'hauran de complir totes les mesures de prevenció del contagis, tot i que no serà obligatori fer l'examen amb mascareta.

Del total de matriculats, 31.803 responen a estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs el batxillerat; 4.315 són estudiants de matrícula lliure (batxillerat d'altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar nota o que només s'examinen d'assignatures de la fase específica); i 3.786 provenen de cicles formatius de grau superior que s'examinen d'alguna assignatura de la fase específica.

Entre els que han seguit el segon de batxillerat en el curs 2019-2020, l'increment de matrícula és del 12,03%, i reflecteix l'augment d'alumnes que, en comparació amb el curs anterior, han aprovat el batxillerat, 37.023 (un 83,25%) enfront dels 31.853 (72,69%) del 2019.

L'alumnat provinent de cicles formatius de grau superior han pujat gairebé un 37%, mentre que l'increment més alt en termes relatius es dona entre els alumnes de matricula lliure. D'aquests, els qui repeteixen les PAU per millorar nota han augmentat un 43,65%, passant de 252 de l'any 2019 als 362 de la present convocatòria, mentre que els matriculats només d'alguna matèria de la fase específica són 3.222 (un 34,53% més). El menor increment es dona entre els qui repeteixen perquè la van suspendre (no arriba al 4%) i decreix el nombre d'estudiants de 2n de batxillerat estranger (153 enfront dels 189 el 2019).

Pel que fa als tribunals, n'hi haurà 216 -100 l'any passat- a 63 municipis, quan l'any passat eren una vintena. Dels tribunals, n'hi haurà 138 a universitats, 72 instituts i 18 en centres concertats de secundària i és que, per primera vegada, les PAU es faran també a instituts.

També s'ha incrementat el número de correctors, que passaran de 1.414 a 1.600; i de vigilants, que aniran de 1.600 a uns 3.500. En total, unes 5.200 persones mobilitzades, quan l'any passat eren unes 3.200.

D'altra banda, els horaris s'han distribuït en franges horàries per evitar al màxim les aglomeracions i les permanències innecessàries a les seus. L'ampliació d'un dia de les proves, que finalitzaran divendres, permetrà aquesta nova distribució, de tal manera que les matèries més nombroses de la fase general, tant les comunes com les de modalitat, queden segregades i repartides en tres dies. A més, s'estableixen tres franges d'examen per dia: per a tots els estudiants les proves començaran a les 9.00, a les 12.00 i a les 15.00 hores.

Així, la selectivitat començarà aquest dimarts a les 9.00 hores, i fins les 10.30 hores, amb l'examen de Llengua castellana i literatura.



Més opcionalitat

Els estudiants no han pogut seguir el curs ordinari de manera presencial des del 13 de març i per això s'ha decidit donar més flexibilitat a les proves, tenint en compte que hi ha temari que potser no han pogut seguir tots els estudiants. Per això, hi haurà més opcionalitat a l'hora d'escollir les preguntes a respondre.

Així, s'ha flexibilitzat l'optativitat que ja existia en els enunciats dels exàmens, de tal manera que, en línies generals, aquelles parts que abans eren obligatòries amb una única proposta ara inclouran opcions a escollir pels alumnes. Des de la Secretària d'Universitats han destacat però que això no es tradueix en proves més fàcils ja que el rigor continuarà sent el mateix.



Mascareta i gel hidroalcohòlic

La pandèmia per la covid-19 obligarà també a un seguit de mesures de prevenció per evitar el risc de contagi, com l'ús obligatori de mascareta, mantenir la distància de seguretat i rentar-se les mans freqüentment amb gel hidroalcohòlic. Universitats té previst distribuir 2.500 litres d'aquest gel entre les seus d'examen. L'ocupació de les aules serà d'entre una cinquena i una sisena part de la seva capacitat. A més, no hi podrà accedir als llocs d'examen ningú amb simptomatologia covid.

Un altra mesura serà la crida esglaonada per grups i ordre alfabètic per comprovar la identitat dels alumnes i accedir a les aules. En cada franja horària no es podrà sortir de l'aula fins que no hagi transcorregut una hora des de l'inici de la prova i prèvia autorització del professor responsable de l'aula. A més, els recorreguts, les aules i els lavabos estaran senyalitzats, juntament amb recordatoris d'actituds responsables, i els passadissos només podran ser ocupats en el moment d'accedir a les aules.

Pel que fa a la mascareta, serà obligatòria en l'accés i a l'interior de les seus però no durant la realització dels examens. Un cop tothom estigui assegut al seu lloc, que serà el mateix per a totes les proves, i després que s'hagin repartit els enunciats, els alumnes podran treure's la mascareta sempre que es mantingui la distància de seguretat. Tot i això, Universitats ha afegit que "per solidaritat i responsabilitat social" és obligatori dur la mascareta abans que es recullin els exàmens i mentre s'estigui a dins de l'edifici.



Es mantenen les PAU a Lleida

D'altra banda, els estudiants de Ponent que havien de fer les proves de la selectivitat a Lleida podran fer-les a les nou seus de la capital tal i com estava previst. Així ho va anunciar la Secretaria d'Universitats i Recerca aquest diumenge, després que dissabte es decretés el confinament perimetral del Segrià i el Govern valorés com podien fer les proves els residents fora la comarca. Aquests estudiants hauran d'acreditar el motiu del seu desplaçament i hauran de portar la declaració d'autoresponsabilitat. També hauran de presentar un comprovant conforme s'han matriculat a les proves, on hi consten els horaris i la seu assignada.