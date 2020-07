El Govern es compromet davant el món local a invertir 57MEUR més per estendre la xarxa de fibra òptica

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha presidit avui, al Palau del Pedralbes, la sessió plenària del Pacte Nacional per la Societat Digital amb la participació del president delegat de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, Josep Arimany; el diputat de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona, Jordi Xargay; el vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Jordi Latorre; el vicepresident primer de la Diputació de Tarragona, Quim Nin; la secretaria general de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Joana Ortega; el vicepresident de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Xavier Fonollosa, i el president del consorci Localret, Jaume Oliveras.

De la reunió, n'ha sorgit el compromís conjunt d'accelerar el desplegament de la fibra òptica de la Generalitat al territori amb l'objectiu de connectar els municipis i zones d'activitat econòmica amb nuclis poblats de més de 50 habitants. Així, el conseller Puigneró ha anunciat que, una vegada en marxa ja les obres per connectar totes les capitals de comarca "ens toca ara construir plegats la Catalunya del segle XXI per garantir la reactivació econòmica i les oportunitats, des del territori. Ens toca ara fer un salt endavant en l'extensió de fibra als pobles, municipis i polígons industrials d'aquest país. És el compromís del Govern i d'aquest Departament".

Així, el Govern destinarà un total de 57MEUR per accelerar l'extensió de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat durant els anys 2020 i 2021. Aquesta inversió, sumada als 13'5 milions d'euros que s'estan executant ja per connectar les capitals de comarca, fan una inversió total de 70'5 milions d'euros només en aquesta legislatura per desplegar la xarxa de fibra òptica de nova generació.

La sessió d'avui ha servit també per fer balanç de la feina feta en el marc del PNSD i establir nous objectius estratègics per al 2021.

En aquest sentit, els signants del PNSD han acordat impulsar les mesures organitzatives i econòmiques necessàries per desplegar un model d'administració digital a les administracions públiques catalanes sota el lideratge i coordinació del consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) i les quatre diputacions. Així mateix, s'ha arribat al compromís de desplegar un model de ciberseguretat per a l'administració local mitjançant l'establiment de mesures, eines i models de coordinació operativa entre les administracions públiques catalanes i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.



Nou impuls al PNSD com a eina de recuperació econòmica i social

El Govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, l'ACM, la FMC i Localret van signar el 24 d'octubre de 2016 el Pacte Nacional per a la Societat Digital (PNSD) amb l'objectiu d'unir esforços i sumar sinergies i recursos per donar resposta als nous reptes que plantejava una societat connectada i amb noves demandes i necessitats.

L'aturada de l'activitat econòmica i productiva generada per la Covid-19, però, ha posat sobre la taula nous reptes, necessitats i oportunitats que tenen la tecnologia com a aliada per i que evidencien la necessitat que donar un nou impuls al Pacte per convertir-lo en una eina per a la reactivació i recuperació econòmica i social del país davant les conseqüències de la crisi sanitària. Per aquest motiu, el PNSD es reforça per esdevenir, més enllà d'un instrument de transformació digital, una peça clau i marc de referència de les polítiques digitals del país per a la reactivació econòmica i social.

Així, el nou PNSD incorporarà dos nous àmbits d'actuació als 5 ja existents: 'Societat Digital', per capacitar i apoderar digitalment la ciutadania i 'Grans Ciutats', per abordar les actuacions del PNSD des de la complexitat urbana de les ciutats.

També afegeix dous nous reptes als 10 originals ('Assolir un país cibersegur' i 'Vetllar per la reducció de la bretxa digital'); estableix la coordinació dels reptes i iniciatives del PNSD amb les estratègies digitals de la Generalitat de Catalunya (SmartCatalonia - Intel·ligència Artificial - 5G – Blockchain - Ciutadania Digital - Administració Digital – Ciberseguretat) i augmenta en 185M€, fins als 785M€ el pressupost total estimat per a la seva execució.