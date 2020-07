Un gironí no pot volar a Canadà a recollir la seva filla de 9 anys

L'Òscar és un gironí que viu amb impotència la crisi de la Covid-19. La seva filla de 9 anys viu a Canadà amb la seva mare i no la pot anar a visitar ni a recollir per portar-la cap a Catalunya, com fa cada estiu des que es va separar de la mare de la nena. El motiu és que les autoritats canadenques no han respost a la seva petició d'entrada al país. «M'exposo a una multa de 750.000 dòlars (uns 668.000 euros), a passar sis mesos a la presó i, el que és pitjor, a estar cinc anys sense poder entrar al Canadà i sense veure la meva filla», explica l'Òscar a El Periódico.

Aquestes autoritzacions s'expedeixen des de l'Ambaixada del Canadà a París, però tot i els múltiples intents per contactar-hi, de moment no ha obtingut cap resposta. El silenci i la indiferència també és el que ha rebut del consolat del Canadà a Barcelona. Li van dir que la cònsol només intervenia davant temes urgents, i pel que sembla, aquest no ho és.