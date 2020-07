El nou partit de Puigdemont es cola al debat sobre la COVID-19 al Parlament

L'ambient preelectoral per la demanda d'eleccions per part de PSC i els comuns, i l'anunci ahir de l'expresident Carles Puigdemont de la seva aposta per un nou partit i sense el PDeCAT per als futurs comicis autonòmics s'hi han colat aquest divendres en el debat parlamentari sobre la reconstrucció després de la covid.

Grups parlamentaris com el PSC van fer esment al preelectoral que sembla instal·lat a la Cambra catalana. La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, va dir que el mateix Puigdemont amb l'anunci ahir del seu nou JxCat va «contraprogramat» el ple sobre la reconstrucció.

Granados va lamentar que els grups de Govern -JxCat i ERC- no hagin contactat amb l'oposició en els dies previs al debat monogràfic proposat per Torra per treballar conjuntament les propostes de resolució votades ahir, que serveixen per posar les bases de la recuperació econòmica i social posterior a la covid-19. Per a la dirigent socialista, això és conseqüència del clima preelectoral que hi ha a Catalunya i de la divisió entre els socis de Govern, més pendents de qüestions partidistes i de culpar l'Estat de tot el que no funciona que d'atendre les necessitats de la comunitat.

El nou partit anunciat per Puigdemont també ha trasbalsat les figures del propi entorn postconvergent. La secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), Marta Pascal, va alertar que l'expresident només fa que «empetitir i excloure moltíssima gent» amb la seva «dinàmica personalista en crear-se un partit a mida».



Un pas «previsible»

L'excoordinadora del PDeCAT, ara al capdavant del nou PNC, formació de vocació catalanista i fins i tot independentista, però renunciant a la unilateralitat, va valorar la crisi entre el seu expartit i l'espai de JxCat que lidera Puigdemont.

Per Pascal, era «previsible» la ruptura perquè, segons ha assegurat, «ja fa molt de temps que el president Puigdemont i el seu entorn estan instal·lats en la dinàmica del personalisme, de fer-se un partit a mida». «El que fa Puigdemont, amb aquesta acció de fer un projecte més purista i no acceptar projectes més amplis és empetitir, perquè exclou moltíssima gent», va alertar.

Per la seva banda, la Crida Nacional per la República farà una consulta a les seves bases per decidir el futur de l'organització després que els seus dos impulsors, l'expresident català Carles Puigdemont i Jordi Sànchez, hagin signat el manifest per crear un nou partit el 25 de juliol. La Crida va néixer com una associació amb voluntat d'aglutinar tot l'independentisme, tot i que va seduir principalment l'entorn postconvergent.