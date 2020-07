Els Mossos ultimen la investigació de l'explosió de la planta química d'Iqoxe

Els Mossos d'Esquadra preveuen concloure la investigació de la planta química d'Iqoxe (Tarragona) d'aquí a «poques setmanes», segons va avançar el cap de la regió policial Camp de Tarragona, el comissari Josep Maria Estela. Una tasca «molt llarga i complexa» que es tancarà uns sis mesos després del sinistre que va fer tres morts i set ferits. La investigació, afirma el comissari, té l'únic objectiu de determinar «què va passar allí exactament» el 14 de gener i «quines responsabilitats se'n deriven per part de totes les persones que formen part d'IQOXE». Segons Josep Maria Estela, aquell dia la resposta va ser molt ràpida i coordinada, però cal procurar que la informació arribi «més ràpid» a la població i als serveis d'emergències.



Policia judicial

El Cos de Mossos d'Esquadra va assumir les funcions de policia judicial per esclarir les circumstàncies de la deflagració d'un reactor de la planta de la Canonja (Tarragonès). «La investigació ha estat un repte perquè és pràcticament nova per a nosaltres. Té un nivell de dificultat alt perquè és un tema molt específic», admet Estela. Per això, el cos ha recorregut al coneixement de pèrits quan ha sigut necessari. «Serem el més rigorosos i objectius possibles», garanteix el comissari sobre el cas, que es manté sota secret de sumari.

El màxim responsable del cos policial al Camp de Tarragona insisteix que, en seu judicial, no n'hi ha prou només amb suposicions. «Cal aportar proves que aquells objectes metàl·lics que van produir uns danys o la malaurada mort d'un veí de Torreforta estan relacionats directament, sense cap mena de dubte, amb l'empresa afectada», il·lustra Estela.