El Govern confina la comarca del Segrià per l'increment de contagis de la covid-19

El Govern ha decidit confinar la comarca del Segrià per l'augment de casos de covid-19. Ho ha anunciat en una roda de premsa el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha reconegut que es tracta d'"una decisió difícil". "Avui fem un pas enrere per protegir-nos i controlar el rebrot", ha assegurat Torra, que ha explicat que s'ha autoritzat els Mossos d'Esquadra i les policies locals per multar "si cal" si s'incompleix el confinament, que entrarà en vigor a les 12 hores d'aquest mateix dissabte. La decisió s'ha pres després d'una reunió d'urgència del Procicat que ha encapçalat el mateix Torra i en què hi han participat el vicepresident, Pere Aragonès, i els consellers Meritxell Budó, Miquel Buch i Alba Vergés.

"Vetllarem en tot moment per fer sortir el Segrià d'aquesta situació", ha subratllat el president, que ha instat la població a complir les mesures de prevenció i a evitar contactes "fora del cercle íntim i familiar". "Cal fer ús de les mascaretes, cal intensificar la higiene de les mans i de les zones de contacte", així com guardar distància entre les persones, ha recordat.

El titular d'Interior, Miquel Buch, ha detallat que tot i que el confinament entra en vigor a les 12 del migdia, fins a les 16 hores es permetrà l'entrada de residents al Segrià, tot i que que a partir de llavors quedarà prohibida la circulació. L'única excepció serà per a treballadors que s'hagin de desplaçar o per a causes de força major. No s'interromprà la circulació rodada ni ferroviària que passi pel Segrià si l'origen o la destinació queda fora de la comarca, però sí que els qui hi vagin o en surtin per treballar ho hauran de justificar. Per això, Buch ha advertit que "a partir de dilluns es demanaran certificats d'autoresponsabilitat" com el que va habilitar la Generalitat a l'inici de la pandèmia i que, des de dimarts ençà, caldrà presentar també un certificat de l'empresa per la qual es treballa.

Buch també ha explicat que s'ha informat la Guàrdia Civil de la situació, ja que el Segrià fa frontera amb l'Aragó. En aquest sentit, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha confirmat que ja s'ha posat en contacte amb el govern aragonès, que també està fent front a rebrots de covid-19 a la Franja de Ponent.



Grups de fins a deu persones



Vergés ha demanat "reduir molt tota l'activitat de Lleida" sense arribar al confinament a casa, però sí restringint les visites a residències i a persones vulnerables. També ha anunciat que queden prohibides les aglomeracions de més de deu persones "tant en l'àmbit privat com en el públic". "És imprescindible que reduïm al màxim la nostra capacitat de contactes", ha advertit, i ha alertat que el virus té una "incidència molt superior" al Segrià, per sobre de la resta de Catalunya.

Tot i que ahir divendres la mateixa consellera de Salut descartava un confinament al voltant de Lleida, Torra ja havia advertit que no li "tremolaria el pols" per aplicar restriccions que ajudin a controlar el coronavirus. De fet, el confinament del Segrià no és el primer que ha aplicat la Generalitat, ja que a l'inici de la pandèmia va posar en quarantena diversos municipis de la Conca d'Òdena, a l'Anoia, per l'alt índex de contagis que hi havia a la zona.