La consellera de Justícia demana al Suprem que apliqui la llei amb el tercer grau als presos

La consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, ha demanat que el Tribunal Suprem «actuï per raons de dret i no per raons d'estat» sobre el tercer grau dels presos independentistes i el possible recurs a aquest grau penitenciari que han acordat les juntes de tractament.

«Si analitzem el que ha fet fins ara, és probable i previsible» que el Suprem recorri aquesta decisió, va dir la consellera en una entrevista ahir a TV3.

La titular de Justícia va reclamar que aquest tribunal «faci una abstracció de les persones», valori cada cas individualment i que pensi en les actituds de cada pres i el compromís que han expressat les juntes de tractament, i no que hagin estat membres del Govern o activistes polítics.

Capella va criticar, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que és una «anomalia» que el tribunal sentenciador sigui qui valori l'execució de la sentència, que considera que és una altra fase diferent, i ha sostingut que el Tribunal Suprem està contaminat perquè ha estat qui ha dictat la pena.



Termini

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat té un termini màxim de dos mesos per ratificar el tercer grau als presos de l'1-O i la consellera va explicar que de manera habitual no esgoten mai els terminis.

«Els treballadors públics tenen ganes de resoldre situacions com aquesta, com sempre», va afirmar Capella quan li van preguntar per quan se sabrà aquesta decisió, i va explicat que ho resoldran quan creguin que tenen ratificada la resolució i valoraran que no hi hagi dissonàncies entre el que s'ha acordat i la llei.

També va dir que «es podria produir» que se'ls concedeixi un règim obert o un trasllat d'algun dels presos, i va afegir que això es determinarà en funció del que creguin oportú les juntes de tractament.

«Tenen els seus drets i llibertats intactes per defensar les seves idees polítiques», va assegurar Capella sobre si els presos podran participar en actes polítics de cara a la campanya electoral de les catalanes.