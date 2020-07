Capella demana al Suprem que s'abstragui del judici i apliqui la llei amb el tercer grau dels presos

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha demanat al Tribunal Suprem que s'abstragui del judici i de la sentència de l'1-O i apliqui la llei quan estudiï el tercer grau dels presos independentistes. Capella ha opinat a TV3 que "segurament no hi ha d'haver cap problema" perquè la Secretaria de Mesures Penals ratifiqui el tercer grau proposat per les juntes de tractament, i també ha donat per fet que la fiscalia ho recorrerà.

Al seu parer, és una "anomalia" que el Suprem sigui qui es pronunciï en darrer terme, perquè està "contaminat" com a tribunal sentenciador, però en tot cas li ha demanat que pensi en termes d'execució de la condemna. També ha recordat que jutges i audiències només han revocat el 7,2% de les decisions de la secretaria.