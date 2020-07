Catalunya registra el triple de casos que la mitjana de la setmana passada

Els brots detectats a Lleida i també l'augment de la mobilitat i l'increment de proves han fet augmentar els casos positius de coronavirus a Catalunya. Com a conseqüència d'això, Salut va notificar 385 nous casos positius testats (162 més que l'últim balanç) i el total ja puja a 72.184. La xifra triplica la mitjana diària de la setmana passada i, d'aquests, 128 corresponen a la Regió Sanitària de Lleida.

En les residències de gent gran, hi ha 15.016 casos confirmats. Es tracta de 68 casos més respecte als que va informar el Departament de Salut dimecres. A més, 646 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 36 menys que l'última xifra que Salut havia facilitat.

D'altra banda, les funeràries van reportar vuit noves morts per covid-19 a Catalunya, segons l'últim balanç de Salut. Això situa la xifra global de víctimes en 12.584. Són dotze defuncions menys que les informades dimecres.

Pel que fa a la retrospectiva de defuncions, de moment s'ha reportat un mort corresponent a l'1 de juliol, set del 30 de juny i un corresponent al 29 de juny. Aquestes dades, però, poden variar amb els nous balanços que proporcionin les funeràries els pròxims dies. Sobre la retrospectiva de positius, se n'han confirmat 29 amb data 1 de juliol, 166 corresponents al 30 de juny i 89 al 29 de juny.

Quant al nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi ha hagut 39.758, 56 més de les informades dimecres.



Augment a Girona

El nombre de contagis també va a l'alça a Girona. Ahir se'n van registrar onze més respecte al dia anterior. A més, un reajustament en els càlculs de Salut va sumar 38 casos més en geriàtrics. Quant a morts, ahir se'n van sumar tres més.

La bona notícia és que els hospitals gironins van donar l'alta set pacients. Ja se n'han donat un total de 2.757.



58 brots a Espanya

D'altra banda, el Ministeri de Sanitat va xifrar en 28.368 el total de morts per coronavirus a Espanya, cinc més que dimecres (28.363). Segons l'últim informe del Ministeri, hi ha hagut 24 defuncions en els últims set dies, nou dels quals a Madrid, quatre a Catalunya i tres a Castella i Lleó. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 250.103 casos confirmats per proves diagnòstiques, 444 més que el total de dimecres (249.659), i 134 els diagnosticats el dia previ. D'aquests, 28 s'han produït a Catalunya, 26 a l'Aragó, 25 a Madrid i 15 a Andalusia. En l'última setmana hi ha hagut 136 hospitalitzacions i onze ingressos a UCIs.

Finalment, Fernando Simón va destacar que actualment hi ha 58 brots en diverses comunitats autònomes. «Els brots a Aragó ens interessaven per la magnitud i el tipus de població afectada que en algun moment podia fer-nos pensar que el control no seria fàcil. Però la comunitat ha fet una gran feina.

També va afirmar que «en algunes comunitats detecten casos esporàdics, en d'altres, importats, i en d'altres, brots».

També va afegir que la taxa d'hospitalització està per sota del 8% i fa dos mesos era de prop del 25%. Els ingressos a l'UCI eren del 3% o 4%, ara estan per sota del 2%. Els casos greus ara són menys», va destacar.