La taxa de mortalitat dels majors de 74 anys amb covid-19 a Catalunya va ser la més alta d'Espanya

Les persones de més de 74 anys contagiades a Catalunya amb covid-19 van tenir un 30% de risc de morir, la taxa de mortalitat més alta de tot Espanya, segons l'estudi matemàtic COVIDModel.es, realitzat per la plataforma #NoMorePandemics. Per darrere hi ha Castella-la Manxa i Madrid.

Aquest treball ha analitzat les xifres de contagis i morts proporcionades per l'Institut Carlos III i l'Institut Nacional d'Estadística, i les ha comparat amb les de les comunitats. La taxa a Catalunya és del 30,27%, gairebé vuit punts per sobre de la mitjana espanyola, que va arribar al 22,3%. Aquesta diferència no va ser tan destacada en el cas dels menors de 65 anys, ja que les taxes són molt més similars: a Catalunya va ser del 0,18% i a l'Estat, del 0,16.

De l'estudi es conclou que 1,8 de cada 1.000 persones contagiades menors de 65 van morir a Catalunya, una taxa de mortalitat que és 168 cops inferior que en el cas dels majors de 74.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus