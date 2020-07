Primera condemna per amenaces a Puigdemont

Un jutge de Barcelona ha multat amb 1.200 euros un internauta en la primera condemna per amenaces a l'expresident català Carles Puigdemont, a qui va desitjar a les xarxes socials que ingressés a la presó perquè el violessin i va carregar contra l'independentisme en actitud bèl·lica, muntant a cavall.



En la seva sentència, el jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona condemna l'acusat, per a qui la Fiscalia va demanar l'absolució, per un delicte lleu d'amenaces a Puigdemont, en concloure que l'expresident català té raons per "sentir-se intimidat" pels seus missatges, perquè a més tenia llicència d'armes i donava suport a una "il·legítima confrontació" contra l'independentisme.



L'acusat, veí de Badalona, és un empresari de la construcció que mostrava a les xarxes seves simpaties per Franco, la Legió i la unitat d'Espanya, a més d'un "agressiu menyspreu i rebuig violent" cap a l'independentisme i els seus dirigents polítics, entre ells Puigdemont, segons la sentència, la primera que condemna un cas d'amenaces a l'expresident català.



Puigdemont, representat per l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, va denunciar l'internauta per amenaces després que es fes viral un vídeo que l'acusat va penjar a les xarxes socials el 30 de març de 2018, en què, muntat a cavall, carregava contra els independentistes , insultava l'expresident de la Generalitat i desitjava que ingressés a la presó perquè el violessin.



"Estic desitjant que la Guàrdia Civil el fiqui a la gàbia i el transportin en una furgoneta durant 17 hores fins al centre de Madrid. I allà tant de bo que els presos que hi ha comencin a donar-lo pel cul i no parin, el violin, i a veure si el deixen embarassat, algun moro fill de puta d'aquests que vostè defensa. Bon dia espanyols. Visca Espanya i visca Franco", exclamava l'internauta.





No es un contenedor quemado pero yo lo pongo a ver si también abre telediarios. pic.twitter.com/TxYe9mn8cZ — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) March 30, 2018

Al vídeo, el denunciat també desitjava als líders independentistes una "feliç estada" a les presons espanyoles."Esperem que hi estigueu els mateixos anys que hi va estar el nostre Tinent Coronel, Senyor Tejero, que en cap moment va abandonar els seus guàrdies civils al Parlament. No com vostè, senyor Puigdemont, que és una rata, maricona, filla de puta, de claveguera, que s'ha fugat, ha deixat els seus homes aquí abandonats. Vostè és un merda", insistia.Segons la sentència, Puigdemont "té raons per sentir-se intimidat" pels missatges del condemnat, "donat el risc objectiu que suposen les expressions publicades i imatges difoses".I tot això, avalat segons el jutge pel "fet contrastat" que el denunciat té llicència d'armes, assumeix discursos polítics "radicals" i "s'esforça per transmetre imatges i expressions animant a la violència com a forma de suport a una il·legítima confrontació , que no lícita oposició política".La sentència adverteix que hi ha més destinataris dels "exabruptes" del denunciat, però no per això "deixa de dirigir els seus missatges de fustigació i intimidació" a Puigdemont, "incitant a la violència contra ell".Pel jutge, en aquest cas concorre un delicte d'amenaces lleus perquè en el seu discurs "vexatori i d'humiliació" contra l'independentisme català l'acusat avança "una mica més en la genèrica provocació i repte" per enviar "missatges d'intenció intimidatòria i voluntat d'intimidació ".A més, en mostrar armes i una actitud desafiant, crea el "risc objectiu" que suposa l'anunci de mals per als independentistes en general i per a Puigdemont en particular, segons la sentència.A l'hora de fixar la multa, el jutge afirma que es desconeix la capacitat econòmica del denunciat, però ressalta que és un empresari administrador únic en empreses del sector de la construcció, de manera que dedueix que té ingressos econòmics "mitjans", per això li imposa una multa de 1.200 euros.En un missatge a Twitter, en què ha adjuntat la sentència, Cuevillas ha destacat que es tracta de la primera condemna després de nombroses denúncies per amenaces a Puigdemont a les xarxes i denuncia el paper de Fiscalia, que va sol·licitar l'absolució de l'acusat."Imagineu que les injúries i amenaces no fossin contra Puigdemont sinó contra qualsevol polític defensor de la unitat d'Espanya. Hauria demanat l'absolució la Fiscalia? Hauria estat igual de tova la sentència?", es queixa Cuevillas.